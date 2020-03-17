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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Monster Notebook'tan koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatma kararı

    İçişleri Bakanlığı kararı ile Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de toplumun bir araya geldiği pek çok mağaza kapatıldı. Monster Notebook, yasak kapsamında olmamasına rağmen mağazalarını kapatıyor.
    3 gün
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Monster Notebook'tan koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatma kararı
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    Yerli notebook üreticisi Monster Notebook, koronavirüs salgını nedeniyle 20-31 Mart tarihleri arasında mağazalarını kapatacağını açıkladı. Karar Türkiye’deki ve yurt dışındaki tüm mağazaları kapsıyor. Salgının ülke içerisinde yayılımının yavaşlatılması nedeniyle böyle bir karar alındı.

    Fiziksel mağazalar kapatılıyor ancak tüm hizmetlerin web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden müşterilere sunulmaya devam edileceği ifade edildi. Teknik serviste tamir ve bakım işlemleri de devam edecek. Servise ücretsiz kargo ile ürün gönderebilir ve teslim alabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor"

    Monster Notebook Kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Corona virüs salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi ve maalesef vakaların ülkemizde de ortaya çıkması sebebiyle virüsün yayılımını sınırlandırmak için alınan aksiyonlar daha da önem kazanmıştır. Monster Notebook olarak biz de toplum sağlığına duyarlı ve sorumluluk sahibi bir şirket olmanın gereğini yerine getiriyor, virüsün yayılımını minimuma indirmek için Türkiye’deki ve yurt dışındaki tüm mağazalarımızı ve teknik servislerimizi 20 Mart – 31 Mart tarihleri arasında kapatıyoruz.” dedi.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray (ENVER A.) 3 gün
    Keşke komple kapatsa o fiyatlarsan utanmıyorlarsa ne diyeyim.
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    olağan_şüpheli 3 gün
    Bana mı öyle geliyor yoksa fiyatları eskisi gibi uygun değil mi?
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    smart1978 (X Y) 3 gün
    Fiziksel olarak gorup almak Monster icin buyuk bir risk :) . Boylece sanalda satabildikleri kadar satacaklar :) ... Kasasinin isciligi malzemesi klasik Cin markalari ...
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    batkent (utku deniz) 3 gün
    aslında tam da satış yapacakları zaman. Malum herkes eve kapandı. Ne lazım? laptop, internet,tv oyun konsolu vs
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 3 gün
    karar yerinde tabi ama 20 mart beklenmemeli
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