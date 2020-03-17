Monster Notebook'tan koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatma kararı

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Yerli notebook üreticisi Monster Notebook, koronavirüs salgını nedeniyle 20-31 Mart tarihleri arasında mağazalarını kapatacağını açıkladı. Karar Türkiye’deki ve yurt dışındaki tüm mağazaları kapsıyor. Salgının ülke içerisinde yayılımının yavaşlatılması nedeniyle böyle bir karar alındı.

Fiziksel mağazalar kapatılıyor ancak tüm hizmetlerin web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden müşterilere sunulmaya devam edileceği ifade edildi. Teknik serviste tamir ve bakım işlemleri de devam edecek. Servise ücretsiz kargo ile ürün gönderebilir ve teslim alabilirsiniz.

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Monster Notebook Kurucu ve CEO’su İlhan Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Corona virüs salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi ve maalesef vakaların ülkemizde de ortaya çıkması sebebiyle virüsün yayılımını sınırlandırmak için alınan aksiyonlar daha da önem kazanmıştır. Monster Notebook olarak biz de toplum sağlığına duyarlı ve sorumluluk sahibi bir şirket olmanın gereğini yerine getiriyor, virüsün yayılımını minimuma indirmek için Türkiye’deki ve yurt dışındaki tüm mağazalarımızı ve teknik servislerimizi 20 Mart – 31 Mart tarihleri arasında kapatıyoruz.” dedi.

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