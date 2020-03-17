Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa genelinde meydana gelen üretim kesintileri Türkiye’deki üretimi de etkilemeye başladı. Ford Otosan, 30 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

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Ford Otosan’ın dün akşam KAP’a yaptığı açıklamada, “Yurt dışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020 tarihleri arasında Kocaeli Gölcük Fabrikamızda üretime ara verilecektir.” ifadelerine yer verildi. Yeniden faaliyete başlanması için tedarik sürecindeki aksamaların giderilmesi gerektiği belirtildi.

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Üreticiler Avrupa'da kepenk kapattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok marka Avrupa’da üretime ara veriyor. Fiat Chrysler, Türkiye haricinde Avrupa’daki tüm tesislerini geçici olarak kapattığını duyurmuştu. Renault, Çin ve İspanya’dan sonra ana üssü olan Fransa’daki tesislerde de kepenk kapattı. Son olarak PSA Grubu (Opel, Citroen, Peugeot, DS) da Avrupa’daki tüm tesislerin 27 Mart’a kadar üretime ara vereceğini açıkladı.

Dün konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye’yi Çin’den çok Avrupa’daki gelişmelerin etkilediğini söylemişti. Bu kötü gidişat devam ederse, diğer markalardan da Türkiye’de üretime ara vermeye yönelik karar gelebilir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829530

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