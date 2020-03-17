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    Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üretime ara verilmesinin nedeni yurt dışındaki tesislerde yaşanan kesintiler. Üretimin yeniden başlaması için tedarik sürecinin rayına oturması gerekiyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford Otosan, Gölcük'te üretime ara veriyor
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    Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa genelinde meydana gelen üretim kesintileri Türkiye’deki üretimi de etkilemeye başladı. Ford Otosan, 30 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

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    Ford Otosan’ın dün akşam KAP’a yaptığı açıklamada, “Yurt dışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30.03.2020 – 04.04.2020  tarihleri arasında Kocaeli Gölcük Fabrikamızda üretime ara verilecektir.” ifadelerine yer verildi. Yeniden faaliyete başlanması için tedarik sürecindeki aksamaların giderilmesi gerektiği belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Ford Otosan, 2021'de Türkiye'de elektrikli ticari araç üretimine başlayacak"

    Üreticiler Avrupa'da kepenk kapattı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok marka Avrupa’da üretime ara veriyor. Fiat Chrysler, Türkiye haricinde Avrupa’daki tüm tesislerini geçici olarak kapattığını duyurmuştu. Renault, Çin ve İspanya’dan sonra ana üssü olan Fransa’daki tesislerde de kepenk kapattı. Son olarak PSA Grubu (Opel, Citroen, Peugeot, DS) da Avrupa’daki tüm tesislerin 27 Mart’a kadar üretime ara vereceğini açıkladı.

    Dün konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye’yi Çin’den çok Avrupa’daki gelişmelerin etkilediğini söylemişti. Bu kötü gidişat devam ederse, diğer markalardan da Türkiye’de üretime ara vermeye yönelik karar gelebilir.



    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829530 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    noblelion (asil pappa) 2 gün
    Romanyada üretilen ecosport'um gemiye yüklenemedi tahmini teslimat 1 ay uzadı. Yani araçlar üretilse bile nakledilemiyor. Bir de bu problem var
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    nk061 (Naci Karakol) 3 gün
    Çok büyük bir haber değil. Aylarca kapatsa belki ciddiye alınır.

    Gölcük fabrikası zaten yılda 1-2 kez shut down yapar. Dolayısı ile üretimi ve kapasiteyi etkileyeceğini düşünmüyorum.
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    eScapeeXc (Baris Yilmaz) 3 gün
    Bu kadar sansasyon yaratacak bir habermiş gibi paylaşmışsınız da; bahsedilen tarihler 30 mart - 4 nisan, yani 1 haftalık bir süre. Korona olmasa bile bakım için hemen hemen tüm firmalar durduruyor üretimlerini, üstelik 1 haftalığına değil, 3-4 haftalığına.

    Algı operasyonu yapmayın. Milleti germeyin. 1 haftalık kapatmayı, sanki çok büyük bir olaymış gibi göstermeye çalışmayın.
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