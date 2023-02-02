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    Moody's: "Mango Markets hacker'ına açılan dava DeFi için büyük bir umut"

    DeFi platformu Mango Markets, siber saldırıya uğramış ve 116 milyon dolarlık kripto parayı kaptırmıştı. Moody's, Mango'ya saldıran hackera açılan davanın sektöre olumlu etkisi olacağını söylüyor.
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    Moody's'e göre Mango Markets davası DeFi için büyük bir umut Tam Boyutta Gör
    Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, DeFi sektörünün sağlıklı ilerleyişi için Mango Markets davasının olumlu bir sonuç doğurabileceğine inanıyor. Moody’s, kripto projesinin istismarcısı Avraham Eisenberg aleyhinde çıkan son suçlamaların, DeFi sektörü açısından olumlu bir etkiye sahip olabileceğini öne sürdü. SEC ve CFTC’nin Mango Markets’a yaptığı hamlelere destek verdiğini dile getirdi.

    Moody’s, Mango Markets hacker’ına açılan soruşturmaya destek verdi. Moody’s’in açıklamasında, SEC ve CFTC’nin dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiye karşı harekete geçmesinin DeFi için olumlu bir adım olduğu ifade edildi. Kuruluşa göre söz konusu gelişmeler, merkeziyetsiz finansı (DeFi) "daha güvenli bir ortam" haline getirecek. 

    İddialara göre Eisenberg, coin fiyatını yükseltmek için bir dizi MNGO satın alımı gerçekleştirdi ve daha sonra varlıkların satışını gerçekleştirdi. Eisenberg, 2022’nin son günlerinde Porto Riko’da tutuklanmıştı. 

    ABD’li düzenleyiciler, Avraham Eisenberg‘i Mango Markets‘i manipüle etmekle suçlamıştı. Eisenberg’in Mango Markets’ten yaklaşık 116 milyon dolarlık kripto para çaldığını ifade edilmişti.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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