Moody's: "Mango Markets hacker'ına açılan dava DeFi için büyük bir umut"

Moody’s, Mango Markets hacker’ına açılan soruşturmaya destek verdi. Moody’s’in açıklamasında, SEC ve CFTC’nin dolandırıcı olduğu iddia edilen kişiye karşı harekete geçmesinin DeFi için olumlu bir adım olduğu ifade edildi. Kuruluşa göre söz konusu gelişmeler, merkeziyetsiz finansı (DeFi) "daha güvenli bir ortam" haline getirecek.
İddialara göre Eisenberg, coin fiyatını yükseltmek için bir dizi MNGO satın alımı gerçekleştirdi ve daha sonra varlıkların satışını gerçekleştirdi. Eisenberg, 2022’nin son günlerinde Porto Riko’da tutuklanmıştı.
ABD’li düzenleyiciler, Avraham Eisenberg‘i Mango Markets‘i manipüle etmekle suçlamıştı. Eisenberg’in Mango Markets’ten yaklaşık 116 milyon dolarlık kripto para çaldığını ifade edilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?