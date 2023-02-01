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    Tesla, Bitcoin yüzünden 140 milyon dolar zarar etti

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2021 yılında yüklü miktarda Bitcoin almıştı. Son yayınlanan verilere göre şirket, 2022 yılında kripto para yatırımından zarar etti.
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    Tesla, Bitcoin yatırımından 140 milyon dolar zarar etti Tam Boyutta Gör
    Otomobil üreticisi Tesla, 2021’de yapmış olduğu yüklü Bitcoin yatırımıyla dikkat çekmişti. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun güncel verilerine göre Tesla, 2022 yılı içerisinde Bitcoin varlıklarında büyük çaplı zarar elde etti.

    Borsa verilerine göre Tesla, Bitcoin varlıklarının değerinde 2022 yılı içerisinde 204 milyon dolarlık bir değer düşüşüyle karşılaştı. Firma, ilgili dönem içerisinde ise kripto para ticaretinden 64 milyon dolar gelir elde etti. Sonuç olarak ise 140 milyon dolarlık net zarar ortaya çıkmış durumda.

    Tesla'nın Bitcoin yatırımı iyi sonuçlanmadı

    Öte yandan Tesla’nın Bitcoin ve dijital para birimi yatırımı Şubat 2021’de gerçekleşmişti. Firma tam 1,5 milyar dolarlık varlık satın almış ve bu varlıkları hızlı nakit ihtiyacıyla birlikte ödeme yöntemi olarak kullanacağını duyurmuştu. Fakat Tesla, Bitcoin ve kripto para varlıklarını uzun vadeli olarak elinde tutmadı. Tesla CEO’su Elon Musk, Haziran 2021’de Bitcoin varlıklarının yüzde 10’unu sattığını açıkladı. Takvimler Temmuz 2022’yi gösterdiğinde ise Tesla, Bitcoin varlıklarının dörtte üçünü sattığını duyurdu.

    31 Aralık 2022 itibariyle Tesla’nın elinde piyasa değeri 191 milyon dolar olan Bitcoin bulunuyor. Bununla birlikte Tesla’nın kripto paraları ödeme aracı olarak kullanma isteği Bitcoin yatırımlarından da kısa sürdü. Tesla, Mart 2021’de Bitcoin’i ödeme aracı olarak kullanılmasını sağlamış ancak iki ay sonra bu sistemi iptal etmişti.

    Kripto piyasası ise geçen yıl dramatik bir düşüş yaşadı. Bugün Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolar seviyesinin yaklaşık yüzde 66 altında, 23 bin dolardan işlem görüyor. Son haftalarda Bitcoin’in toparlanma süreci devam ediyor ve bazı uzmanlar 2023’ü “toparlanma yılı” olarak görüyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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