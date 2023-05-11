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    Anlık Bildirim

    Mortal Kombat 1 geliyor: İlk teaser yayınlandı!

    Yeni Mortal Kombat oyununun adı belli oldu. Mortal Kombat 12 yerine başka bir isimle çıkış yapacak. İşte yeni MK oyunu hakkında tüm bilinenler:                  
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    Mortal Kombat 1 duyuruldu Tam Boyutta Gör
    NetherRealms’ın yeni Mortal Kombat oyunu hakkında ilk bilgiler geldi. Dövüş oyunu serisinin yeni adının Mortal Kombat 12 olmayacağı kesinleşti. Peki, Mortal Kombat 1 hakkında başka neler biliyoruz?

    Mortal Kombat 1, hangi platformlara çıkacak?

    Mortal Kombat 1, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch ve PC platformuna çıkış yapacak ve Standart Edition, Premium Edition ve Kollector’s Edition olmak üzere üç sürümle yayınlanacak.

    Mortal Kombat 1 fiyatı ne kadar olacak?

    Standart sürüm, PS5 ve Xbox Series X/S için 70 dolar, Switch için 60 dolar olacak. Premium sürüm, PS5 ve Xbox Series X|S için 110 dolar, Koleksiyoncu sürümü de 250 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    Mortal Kombat 1'den ilk teaser

    NetherRealm Studios, sosyal medya platformları üzerinden Mortal Kombat 1’in resmî tanıtım videosunu paylaştı. Oyun içi görüntüler yerine ada odaklanan bir teaser olması açısından çok heyecan verici değil. Yalnızca ilk Mortal Kombat karakterleri mi yer alacak yoksa arenaya sonradan dahil edilen karakterler olacak mı şu aşamada belli değil.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 23 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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