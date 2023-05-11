Mortal Kombat 1 geliyor: İlk teaser yayınlandı!

- Mortal Kombat 1, hangi platformlara çıkacak?
- Mortal Kombat 1 fiyatı ne kadar olacak?
- Mortal Kombat 1'den ilk teaser
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Mortal Kombat 1, hangi platformlara çıkacak?
Mortal Kombat 1, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch ve PC platformuna çıkış yapacak ve Standart Edition, Premium Edition ve Kollector’s Edition olmak üzere üç sürümle yayınlanacak.
Mortal Kombat 1 fiyatı ne kadar olacak?
Standart sürüm, PS5 ve Xbox Series X/S için 70 dolar, Switch için 60 dolar olacak. Premium sürüm, PS5 ve Xbox Series X|S için 110 dolar, Koleksiyoncu sürümü de 250 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
Mortal Kombat 1'den ilk teaser
NetherRealm Studios, sosyal medya platformları üzerinden Mortal Kombat 1’in resmî tanıtım videosunu paylaştı. Oyun içi görüntüler yerine ada odaklanan bir teaser olması açısından çok heyecan verici değil. Yalnızca ilk Mortal Kombat karakterleri mi yer alacak yoksa arenaya sonradan dahil edilen karakterler olacak mı şu aşamada belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.