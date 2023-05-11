Tam Boyutta Gör NetherRealms’ın yeni Mortal Kombat oyunu hakkında ilk bilgiler geldi. Dövüş oyunu serisinin yeni adının Mortal Kombat 12 olmayacağı kesinleşti. Peki, Mortal Kombat 1 hakkında başka neler biliyoruz?

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Mortal Kombat 1, hangi platformlara çıkacak?

Mortal Kombat 1, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch ve PC platformuna çıkış yapacak ve Standart Edition, Premium Edition ve Kollector’s Edition olmak üzere üç sürümle yayınlanacak.

Mortal Kombat 1 fiyatı ne kadar olacak?

Standart sürüm, PS5 ve Xbox Series X/S için 70 dolar, Switch için 60 dolar olacak. Premium sürüm, PS5 ve Xbox Series X|S için 110 dolar, Koleksiyoncu sürümü de 250 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Mortal Kombat 1'den ilk teaser

NetherRealm Studios, sosyal medya platformları üzerinden Mortal Kombat 1’in resmî tanıtım videosunu paylaştı. Oyun içi görüntüler yerine ada odaklanan bir teaser olması açısından çok heyecan verici değil. Yalnızca ilk Mortal Kombat karakterleri mi yer alacak yoksa arenaya sonradan dahil edilen karakterler olacak mı şu aşamada belli değil.

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Mortal Kombat 1 geliyor: İlk teaser yayınlandı!