Call of Duty 2023 için yeni duyuru tarihi paylaşıldı: Beklenenden erken

Call of Duty 2023, 1 Ağustos tarihinde duyurulabilir
Insider Gaming'den Tom Henderson'a göre, kaynaklar 2023 COD oyununun Ağustos ayının başında duyurulacağını açıkladı. Ne yazık ki, bu yaklaşan oyunla ilgili daha detaylı bilgiler halen mevcut değil. COD NEXT tarzında bir özel etkinliğin mi olup olmayacağı şimdilik belirsiz fakat an itibariyle, yeni oyunun 1 Ağustos civarında duyurulacağına inanılıyor.
Call of Duty 2023'ün adının tam olarak ne olacağı henüz netlik kazanmadı ancak oyunun esasen Modern Warfare 2'nin devamı niteliğinde olacağı ve Call of Duty Modern Warfare 3 olarak adlandırılabileceğine inanılıyor. Daha önceki raporlarda Bloomberg'den Jason Schreier, oyunun Sledgehammer Games tarafından geliştirildiğini de aktarmıştı. Geçtiğimiz ay çıkar haberlerde oyunun ilk beta sürecinin PlayStation konsolları için 6 Ekim'de, Xbox, PlayStation ve PC için 12 Ekim’de başlayacağı söylenmişti. COD 2023’ün tam sürümü için verilen ilk tarihler ise 10 Kasım 2023’e işaret ediyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.