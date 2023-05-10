Call of Duty 2023 için yeni duyuru tarihi paylaşıldı: Beklenenden erken

Tam Boyutta Gör Yeni bir sızıntı, Call of Duty 2023 oyununun olası lansman çizelgesini ortaya çıkardı. Daha önceki bilgiler oyunun beta aşamasını ve diğer önemli zaman çizelgesini ima eden bazı söylentileri ortaya çıkarmıştı ancak şimdiki bilgiler oyunun bu yılın ikinci yarısında, beklenenden daha erken duyurulacağı anlaşılıyor.

Call of Duty 2023, 1 Ağustos tarihinde duyurulabilir

Insider Gaming'den Tom Henderson'a göre, kaynaklar 2023 COD oyununun Ağustos ayının başında duyurulacağını açıkladı. Ne yazık ki, bu yaklaşan oyunla ilgili daha detaylı bilgiler halen mevcut değil. COD NEXT tarzında bir özel etkinliğin mi olup olmayacağı şimdilik belirsiz fakat an itibariyle, yeni oyunun 1 Ağustos civarında duyurulacağına inanılıyor.

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Call of Duty 2023'ün adının tam olarak ne olacağı henüz netlik kazanmadı ancak oyunun esasen Modern Warfare 2'nin devamı niteliğinde olacağı ve Call of Duty Modern Warfare 3 olarak adlandırılabileceğine inanılıyor. Daha önceki raporlarda Bloomberg'den Jason Schreier, oyunun Sledgehammer Games tarafından geliştirildiğini de aktarmıştı. Geçtiğimiz ay çıkar haberlerde oyunun ilk beta sürecinin PlayStation konsolları için 6 Ekim'de, Xbox, PlayStation ve PC için 12 Ekim’de başlayacağı söylenmişti. COD 2023’ün tam sürümü için verilen ilk tarihler ise 10 Kasım 2023’e işaret ediyordu.

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Call of Duty 2023 için yeni duyuru tarihi paylaşıldı