Motorola, Çin pazarına özel Android OS destekli MT710'u mu geliştiriyor?

Motorola'nın Android işletim sistemli Droid'i tanıtmasından sonra MT710 kod adlı farklı bir cihaz kameralara yakalandı.



Motorola tarafından henüz resmi olarak tanıtılmayan MT710'un popülerliği gitgide artan Android işletim sisteminden güç alacağı, Droid'in aksine QWERTY klavyeye sahip olmayacağı, 3.7 inç boyutunda 845x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranı ve WI-FI desteğini bünyesinde barındıracağı söylentiler arasında. Motorola MT710 ile Çinli kullanıcıların hedef alındığı belirtiliyor. Yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.