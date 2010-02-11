Motorola CLIQ için mart ayında Android v2.1 güncellemesi yolda mı?

HTC Hero'ya Android v2.1 güncellemesinin geleceğinin açıklanmasının hemen ardından bazı kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Motorola CLIQ (MB220 DEXT) de güncellemeden mart ayında nasibini alabilir.

Dört band GSM - HSDPA şebekeleri desteği, 3.1 inç 320x480 piksel dokunmatik ekran, 3.5 mm jak girişi, 528 MHz Qualcomm MSM7201A işlemci, 256 MB RAM, 512 MB ROM, microSD kart girişi, 5 MP kamera, QWERTY klavye, WI-FI, A-GPS, Bluetooth v2.1, MotoBLUR arayüzü, 1420 mAh batarya gibi teknik özellik listesine sahip akıllı telefonun satışına 2009 yılının ekim ayında başlanmıştı. Motorola'nın Android işletim sistemli modellerini ülkemizde ne zaman göreceğimiz ise merak konusu.

http://www.boygeniusreport.com/2010/02/09/android-2-1-coming-to-motorola-cliq-in-march/