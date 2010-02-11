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Motorola CLIQ için mart ayında Android v2.1 güncellemesi yolda mı?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,9b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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HTC Hero'ya Android v2.1 güncellemesinin geleceğinin açıklanmasının hemen ardından bazı kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Motorola CLIQ (MB220 DEXT) de güncellemeden mart ayında nasibini alabilir.

Dört band GSM - HSDPA şebekeleri desteği, 3.1 inç 320x480 piksel dokunmatik ekran, 3.5 mm jak girişi, 528 MHz Qualcomm MSM7201A işlemci, 256 MB RAM, 512 MB ROM, microSD kart girişi, 5 MP kamera, QWERTY klavye, WI-FI, A-GPS, Bluetooth v2.1, MotoBLUR arayüzü, 1420 mAh batarya gibi teknik özellik listesine sahip akıllı telefonun satışına 2009 yılının ekim ayında başlanmıştı. Motorola'nın Android işletim sistemli modellerini ülkemizde ne zaman göreceğimiz ise merak konusu.


http://www.boygeniusreport.com/2010/02/09/android-2-1-coming-to-motorola-cliq-in-march/ Yorum Yaz
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sendemail 9 yıl
şimdi bu haberle ne alakası var dıyeceksınız ancak paylasayım dedım :bugun gecen dogubanka ugradım ,google nexus one ı gordum , deneyımım soyle.Nexus one telefon desenız telefon degıl bılgısayar desenız bılgısayar degıl.Bu kadar guzel bır ekranı baska hıc bır seyde gormedım.Hele hele programlar arası gecıs ,hız mukemmeldı.Şu zamana değin ,iphone ,ipod,n79,samsung star kullandım kullanıyorum da ancak nexus one baska bır sey sızı temın ederım,yasayan bır sey.Elımdekı cıhazları cıkartayım ,nexus alayım dıyorum ancak bıraz once goole sayfasına baktım daha tr destegı yok...Bu yazdıklarım bu habere lımon sıkmamıstır umarım ancak ortalıkta bır suru cıhaz yenı haber gezınırken nexus one ıcımden gecıyordu seslı dusundum.
ıste o kadar.DH ınsallah nexus one nın vıdeo ıncelemesını yapar.Abartmıyorum ,farklı bır sey o ,cok farklı...
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bynedim 9 yıl
Nexus One henüz deneyemedim ve gerçekten çok merak ediyorum, iPhone'dan vazgeçemeyen biriyim ve Nexus One alsam dahi iPhone'a tekrar dönerim ancak alternatif olabilecek modeller arıyorum, buna da en yakın model Nexus One. Yeterli desteği sağlayabilse Android ve güçlü donanımlarla stabil uygulamalar geliştirilse iPhone'un pek bi farkı kalmayacak gözümde..
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