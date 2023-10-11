Motorola Edge (2023) duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Motorola Edge (2023) neler sunuyor?
Motorola Edge (2023), ön yüzünde 144Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6,6 inç pOLED ekrana sahip. Bu ekranda 10 bit renk ve HDR10+ desteğine ek olarak 360 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1.200 nit parlaklık sunuluyor. Ayrıca biyometrik ölçümler için altında bir parmak izi okuyucu konumlandırılmış.
6nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu işlemci, 2 adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve 6 adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Grafik tabanlı yüklerde ise Mali-G610 MC3 GPU bulunuyor.
Kamera bölümünde telefon, kimlik doğrulama ve selfie çekimleri için 32MP ön kamera ile satışa sunulacak. Arka bölümde ise, OIS destekli 50MP birincil ve 13MP ultra geniş açı (120°) sensörleri bulunuyor. Ayrıca ikincil kameranın makro desteğine sahip olduğunu da hatırlatalım. Motorola Edge 2023'ün öne çıkan diğer özellikleri arasında Dolby Atmos stereo hoparlörler, NFC, IP68 derecesi ve USB-C yer alıyor. Son olarak, cihaz 158,4 x 72 x 7,6 mm ölçülerinde ve 168 gr ağırlığında.
Motorola Edge (2023) özellikleri
- Ekran: 6,6 inç Full HD+ pOLED, 144Hz, 1.200 nit, 10 bit renk, HDR10+
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7030
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 4.400 mAh, 68W kablolu şarj, 15W kablosuz
- Arka kamera: OIS 50 MP birincil kamera, 13MP geniş açı
- Ön kamera: 32 MP
- Diğer: Dolby Atmos Stereo hoparlör, ekran altı parmak izi tarayıcı, çift SIM, 5G, NFC, IP68 derecesi GPS ve USB-C
Motorola Edge (2023) fiyatı
Motorola Edge (2023), yalnızca siyah renk seçeneğinde 8GB RAM ve 256GB depolama sürümü ile geliyor. Motorola, yeni akıllı telefonun 600 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağını söylüyor. Ancak cihazın şimdilik ABD’de 500 dolar, Kanada’da ise yakında 625 dolardan çıkış yapacağını hatırlatalım. Edge 2023'ün Türkiye pazarına giriş yapıp yapmacağı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.