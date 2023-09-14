Motorola Edge 40 Neo 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Motorola Edge 40 Neo neler sunuyor?
- Motorola Edge 40 Neo fiyatı:
- Motorola Edge 40 Neo özellikleri
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Motorola Edge 40 Neo neler sunuyor?
Motorola Edge 40 Neo, ön yüzünde kavisli kenarlara sahip olan 6,55 inç boyutlarında 10-bit pOLED ekrana sahip. Ayrıca entegre parmak izi sensörü ile desteklenen bu panel, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 1.300 nit tepe parlaklık ve HDR10+ sertifikası ile geliyor. Ayrıca cihazın IP68 su ve toza karşı dayanıklı olduğunu belirtelim.
Motorola Edge 40 Neo, 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirlen Dimensity 7030 işlemci ile destekleniyor. Hemen altında ise 68W hızlı şarj sunan 5.000mAh pil paketi bulunuyor. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ile çıkan Edge 40 Neo'nun diğer özellikleri arasında Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Bluetooth 5.4, 5G ve Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 desteğine sahip.
Motorola Edge 40 Neo fiyatı:
PANTONE Black Beauty, PANTONE Soothing Sea ve PANTONE Caneel Bay renklerinde satışa çıkacak Motorola Edge 40 Neo, 399 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacak. Küresel pazarda satışa sunulacak cihazın Türkiye pazarına giriş yapıp yapmacağı henüz bilinmiyor.
Motorola Edge 40 Neo özellikleri
- Ekran: 6,55 inç 10 bit LTPO OLED, 144Hz, FHD+, HDR10+, 1.300 nit tepe parlaklık
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7030
- RAM: 12GB
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: OIS destekli 50 MP birincil, 13 MP ultra geniş / makro
- Ön kamera: 32 MP
- Pil: 5000 mAh / 68W kablolu
- Boyutlar: 159.6 x 72 x 7.9 mm ve 170 gram
- Diğer: IP68 su ve toza karşı dayanıklı, 5G, USB C bağlantı noktası, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve GPS
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.