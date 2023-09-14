Motorola Edge 40 Neo 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Günümüz akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni fiyat performans telefonu Motorola Edge 40 Neo modelini duyurdu. Peki uygun fiyat ve güçlü özellikleri bir araya getiren Edge 40 Neo neler sunuyor? İşte Motorola Edge 40 Neo özellikleri ve fiyatı.

Motorola Edge 40 Neo neler sunuyor?

Motorola Edge 40 Neo, ön yüzünde kavisli kenarlara sahip olan 6,55 inç boyutlarında 10-bit pOLED ekrana sahip. Ayrıca entegre parmak izi sensörü ile desteklenen bu panel, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 1.300 nit tepe parlaklık ve HDR10+ sertifikası ile geliyor. Ayrıca cihazın IP68 su ve toza karşı dayanıklı olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör 159.6 x 72 x 7.9 mm boyutlara ve 170 gram ağırlığa sahip olan Edge 40 Neo'nun son derece ince bir profile sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Arka bölümde ise kare bir kamera modülü bulunuyor. Burada sarsıntısız videolar için OIS destekli 50MP birincil ve 13MP ultra geniş/makro sensörleri konumlandırılmış.

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Motorola Edge 40 Neo, 12GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirlen Dimensity 7030 işlemci ile destekleniyor. Hemen altında ise 68W hızlı şarj sunan 5.000mAh pil paketi bulunuyor. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ile çıkan Edge 40 Neo'nun diğer özellikleri arasında Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Bluetooth 5.4, 5G ve Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 desteğine sahip.

Motorola Edge 40 Neo fiyatı:

PANTONE Black Beauty, PANTONE Soothing Sea ve PANTONE Caneel Bay renklerinde satışa çıkacak Motorola Edge 40 Neo, 399 euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacak. Küresel pazarda satışa sunulacak cihazın Türkiye pazarına giriş yapıp yapmacağı henüz bilinmiyor.

Motorola Edge 40 Neo özellikleri

Ekran : 6,55 inç 10 bit LTPO OLED, 144Hz, FHD+, HDR10+, 1.300 nit tepe parlaklık

: 6,55 inç 10 bit LTPO OLED, 144Hz, FHD+, HDR10+, 1.300 nit tepe parlaklık İşlemci : MediaTek Dimensity 7030

: MediaTek Dimensity 7030 RAM : 12GB

: 12GB Depolama : 256GB

: 256GB Arka kamera : OIS destekli 50 MP birincil, 13 MP ultra geniş / makro

: OIS destekli 50 MP birincil, 13 MP ultra geniş / makro Ön kamera : 32 MP

: 32 MP Pil : 5000 mAh / 68W kablolu

: 5000 mAh / 68W kablolu Boyutlar : 159.6 x 72 x 7.9 mm ve 170 gram

: 159.6 x 72 x 7.9 mm ve 170 gram Diğer: IP68 su ve toza karşı dayanıklı, 5G, USB C bağlantı noktası, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve GPS

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