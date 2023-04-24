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    Motorola Edge 40 teaser görüntüleri sızdı: Çok yakında geliyor

    Motorola'nın yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Motorola Edge 40 modelinin tasarımı belli oldu. Yeni cihaz, Edge serisinin tasarım hatlarını koruyacak. İşte detaylar
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    Motorola Edge 40 teaser görüntüleri sızdı: Çok yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Motorola, yeni telefonları Razr+ 2023 (Razr 40 Ultra) ve Edge 40 için çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada hem Çin hem de küresel pazarda vitrine çıkacak cihazlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bugünse Motorola Edge 40 modelinin teaser görüntüleri ortaya çıktı.

    Motorola Edge 40 teaser görüntüleri sızdı

    Yeni sızıntı, Motorola Edge 40'ın tasarımına erken bir bakış sunuyor diyebiliriz. Görüntülerde kavisli ekran ve metal çerçeveler ile desteklenen Edge 40, üst tarafta ahize, sağ tarafta ise ses ve güç tuşlarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ön kamera için ekranda delikli bir tasarım tercih edilmiş. 

    Motorola Edge 40 teaser görüntüleri sızdı: Çok yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yeni görüntüler cihazın renk seçeneklerine de ışık tutuyor. Bunlar sırasıyla Siyah, Mavi, Yeşil ve Macenta. Daha yakından bakıldığında ise, siyah varyantın deri arka kaplamaya sahip olduğunu görüyoruz. 

    Motorola Edge 40 teknik özellikleri (beklenen)

    Bildirilenlere göre Motorola Edge 40, ön tarafta ekran altı parmak izi sensörü, Full FD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6,55 inç OLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise 68W hızlı şarj destekli 4.400mAh pil, 8GB RAM ve 128/256GB depolama ile eşleştirilecek cihazın, Dimensity 8020 yonga setine sahip ilk cihazlardan biri olacağı belirtiliyor. 

    Edge 40'ın kamera bölümünde ise, ön tarafta 32MP selfie, arka tarafta OIS destekli 50MP birincil, 13MP ultra geniş açılı sensörler yer alacak. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ile çıkacak cihazın 899 eurodan başlayan fiyatlar ile vitrine çıkması bekleniyor. 

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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