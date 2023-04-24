Motorola Edge 40 teaser görüntüleri sızdı: Çok yakında geliyor

Motorola Edge 40 teaser görüntüleri sızdı
Yeni sızıntı, Motorola Edge 40'ın tasarımına erken bir bakış sunuyor diyebiliriz. Görüntülerde kavisli ekran ve metal çerçeveler ile desteklenen Edge 40, üst tarafta ahize, sağ tarafta ise ses ve güç tuşlarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ön kamera için ekranda delikli bir tasarım tercih edilmiş.
Motorola Edge 40 teknik özellikleri (beklenen)
Bildirilenlere göre Motorola Edge 40, ön tarafta ekran altı parmak izi sensörü, Full FD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6,55 inç OLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise 68W hızlı şarj destekli 4.400mAh pil, 8GB RAM ve 128/256GB depolama ile eşleştirilecek cihazın, Dimensity 8020 yonga setine sahip ilk cihazlardan biri olacağı belirtiliyor.
Edge 40'ın kamera bölümünde ise, ön tarafta 32MP selfie, arka tarafta OIS destekli 50MP birincil, 13MP ultra geniş açılı sensörler yer alacak. Kutusundan Android 13 işletim sistemi ile çıkacak cihazın 899 eurodan başlayan fiyatlar ile vitrine çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)