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Tam Boyutta Gör Samsung'un Temmuz ayında düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde, katlanabilir telefonlarının yanı sıra üç Galaxy Watch modelinin de tanıtılması bekleniyor. Bunlar ise Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Galaxy Watch Ultra 2 olacak. Bugünse güvenilir kaynaklardan, üç modele ait görüntüler sızdırıldı.

Samsung Galaxy Watch 8 ve Watch Ultra 2 sızdırıldı

Bildiğiniz gibi Apple Watch Ultra ile rekabet edecek Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 8 modelleri uzun süredir gündemde. Öyle ki üç modelin de daha önce sertifikasyon sitelerinde doğrulandığından sizlere bahsetmiştik. Son sızıntıda ise, hem Galaxy Watch 8 hem de Watch Ultra 2 modellerinin tasarımını net biçimde görebiliyoruz.

Görüntülere göre, Galaxy Watch Ultra ile hayatımıza giren karemsi (squircle) kasa formu korunuyor. Bu tasarımın artık serinin geneline yayıldığını söylemek mümkün. Watch 8 Classic modeli, önceki sızıntılarda da yer aldığı gibi döner çerçeveyle gelecek. Ayrıca 1.5 inç ekran, LTE bağlantısı, 46 mm kasa ve 64 GB depolama alanı gibi donanımlar da beklentiler arasında.

Son olarak Galaxy Watch 8 ise, bir önceki modele benzer bir tasarımda geliyor. Bunun haricinde Galaxy Watch 8 serisinin tamamında Samsung'un yeni nesil Exynos W1000 işlemcisi kullanılacak. Yazılım tarafında ise Google Wear OS 6 tabanlı One UI 8 Watch yer alacak.

Samsung, One UI 8 Watch ile gelecek yeni özellikleri duyurdu 6 sa. önce eklendi

Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2’nin temmuz ayının ilk haftasında tanıtılması bekleniyor. Aynı etkinlikte Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modelleri de sahne alacak.

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Samsung Galaxy Watch 8 ve Watch Ultra 2 sızdırıldı: İşte tasarımı

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