Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 8 ve Watch Ultra 2 sızdırıldı

    Samsung'un temmuz ayında duyuracağı Galaxy Watch 8 serisi ve Watch Ultra 2'nin resmi basın görselleri sızdırıldı. Tasarımlar ve detaylar artık netleşiyor. İşte detaylar...

    Samsung Galaxy Watch 8 ve Watch Ultra 2 sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Temmuz ayında düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde, katlanabilir telefonlarının yanı sıra üç Galaxy Watch modelinin de tanıtılması bekleniyor. Bunlar ise Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Galaxy Watch Ultra 2 olacak. Bugünse güvenilir kaynaklardan, üç modele ait görüntüler sızdırıldı. 

    Samsung Galaxy Watch 8 ve Watch Ultra 2 sızdırıldı

    Bildiğiniz gibi Apple Watch Ultra ile rekabet edecek Galaxy Watch Ultra 2 ve Galaxy Watch 8 modelleri uzun süredir gündemde. Öyle ki üç modelin de daha önce sertifikasyon sitelerinde doğrulandığından sizlere bahsetmiştik. Son sızıntıda ise, hem Galaxy Watch 8 hem de Watch Ultra 2 modellerinin tasarımını net biçimde görebiliyoruz. 

    Görüntülere göre, Galaxy Watch Ultra ile hayatımıza giren karemsi (squircle) kasa formu korunuyor. Bu tasarımın artık serinin geneline yayıldığını söylemek mümkün. Watch 8 Classic modeli, önceki sızıntılarda da yer aldığı gibi döner çerçeveyle gelecek. Ayrıca 1.5 inç ekran, LTE bağlantısı, 46 mm kasa ve 64 GB depolama alanı gibi donanımlar da beklentiler arasında.

    Son olarak Galaxy Watch 8 ise, bir önceki modele benzer bir tasarımda geliyor. Bunun haricinde Galaxy Watch 8 serisinin tamamında Samsung'un yeni nesil Exynos W1000 işlemcisi kullanılacak. Yazılım tarafında ise Google Wear OS 6 tabanlı One UI 8 Watch yer alacak. 

    Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2’nin temmuz ayının ilk haftasında tanıtılması bekleniyor. Aynı etkinlikte Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modelleri de sahne alacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Samsung'un 8 yıllık özelliği iOS 26'ya geldi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    veridis quo ne demek android teyp geri görüş kamerası ayarları forma nasıl yıkanır telegram ayak kızdırma bujisi yanıp sönüyor ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad 1
    LENOVO IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum