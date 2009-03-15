Motorola ''Evoke'' QA4 ile ilgili yeni söylentiler gündeme geldi

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Motorola'nın 2009 yılı içinde QA1, QA4 ve VE66 Lux olmak üzere üç farklı modelini piyasaya sürmeyi planladığına dair haberleri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise QA4 modeliyle ilgili yeni söylentiler gündeme geldi.

Söylentilere göre CDMA / EV-DO alt yapısıyla uyumlu çalışan Evoke QA4, 108 x 50.5 x 17.5 mm ve 128 gram ağırlığında kızaklı tasarıma sahip olacak. Telefonun dokunmatik ekranının 240x400 piksel (WQVGA) çözünürlüğü destekleyeceği ve telefonda 2 megapiksel kameraya yer verildiği de iddialar arasında. Bunların dışında QA4'ün Bluetooth, A2DP profili ve microSDHC kart desteği gibi günümüzde standart hale gelen özellikleri barındıracağı belirtilmekte.

Motorola Evoke QA4'ün ne zaman resmi olarak tanıtılacağı ve fiyatla ilgili herhangi bir ipucu verilmedi. Telefonun CDMA / EV-DO ile uyumlu çalıştığını göz önünde bulundurursak ülkemizin sınırlarına girmeyeceği kesin gibi.