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Motorola ''Evoke'' QA4 ile ilgili yeni söylentiler gündeme geldi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,8b
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knight
Haber Editörü
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Motorola ''Evoke'' QA4 ile ilgili yeni söylentiler gündeme geldi
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Motorola'nın 2009 yılı içinde QA1, QA4 ve VE66 Lux olmak üzere üç farklı modelini piyasaya sürmeyi planladığına dair haberleri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise QA4 modeliyle ilgili yeni söylentiler gündeme geldi.

Söylentilere göre CDMA / EV-DO alt yapısıyla uyumlu çalışan Evoke QA4, 108 x 50.5 x 17.5 mm ve 128 gram ağırlığında kızaklı tasarıma sahip olacak. Telefonun dokunmatik ekranının 240x400 piksel (WQVGA) çözünürlüğü destekleyeceği ve telefonda 2 megapiksel kameraya yer verildiği de iddialar arasında. Bunların dışında QA4'ün Bluetooth, A2DP profili ve microSDHC kart desteği gibi günümüzde standart hale gelen özellikleri barındıracağı belirtilmekte.

Motorola Evoke QA4'ün ne zaman resmi olarak tanıtılacağı ve fiyatla ilgili herhangi bir ipucu verilmedi. Telefonun CDMA / EV-DO ile uyumlu çalıştığını göz önünde bulundurursak ülkemizin sınırlarına girmeyeceği kesin gibi.


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Vuze 10 yıl
motorola özeldir herkezde olmaz ben şahsen görmedim modelede gelince bence güzel görünüyor
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bigatusac 10 yıl
eeettt forever motocuyuzzz
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OverClocK1ng 10 yıl
Ya bu motorola da ne var anlamadım. Bir model çıkartıyor. Millet özellikleri o kadar iyi olmasa da aaaa Motorolaaa diye böyle bir acayip oluyor. Ne var Motorolayı bu kadar özel kılan anlamadım. Ucuz falan mı ki millet bu kadar seviyor?
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unknown.boss 10 yıl
Allah aşkına nokia da s.e de samsungda nevar peki millet hemn aaa dio koşa koşa gidip parayı basıyo peki neye yarıyo motorolanın farkı nemi 4 senelik rokr e2 modelimle yeni çıkan nokia s.e samsung modellerine kafa tutacak kadar ii olduğu yetmezmi hangi telefonda takılmadan yüksek kalitede divx,flv,mp4,avi veaklına gelecek bi çok dosayayı oynatabiliyor bana sölermisin bunu beğernmediğin motorolanın 4 sene önceki telefonu yapıyor hangi telefonda 624 mhz işlemci var bana söle bakalım 4 senelik e2imde var ama 3,5 mm jack girişi ilk rokr da gordum ben ha belki ben bilmiyorumdur olabilir ama ben ilk e2 de gordum sonra hangi tel bu kadar gelistirilmeye nüsait yani marka inan bana nokia,samsung,s.e,benq siemens in bi çok moıdelini kullandım ama motonun tadını hiç biri vermedi bana w960i 600 lria bayıldım sonuç ne=? ama e2 aldım kat kat ucuza aldığım sonuç ve performans kalite w960 i katlar k.bakma ama neden aaa deniyor biliomusn motorola cihaz dedircek cihaz yapıyoda ondan
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coco76 10 yıl

Orjinalden alıntı: OverClocKing

Ya bu motorola da ne var anlamadım. Bir model çıkartıyor. Millet özellikleri o kadar iyi olmasa da aaaa Motorolaaa diye böyle bir acayip oluyor. Ne var Motorolayı bu kadar özel kılan anlamadım. Ucuz falan mı ki millet bu kadar seviyor?




kullandın mı hiç motorola? kullanmayan bilmez... ben de kullanmadan önce aynısını diyordum...
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