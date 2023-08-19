Motorola Moto G54 için geri sayım başladı: İşte tasarımı

Motorola Moto G54 için geri sayım başladı
Paylaşılan görüntüler, Moto G54 modelinin üç farklı renk seçeneğine sahip olacaını gösteriyor. Bunlar aşağıda da görüldüğü gibi Outer Space (koyu gri), Coronet Blue (canlı mavi) ve Ambrosia (yeşil) olacak. Ayrıca Ballad Blue isimli dördüncü bir renk seçeneğine daha işaret ediliyor. Bunların ise Pantone renk isimleri olduğunu belirtelim.
Moto G54 neler sunacak?
Mevcut raporlara göre Motorola Moto G54, ön bölümünde 120Hz yenileme hızı ve FHD çözünürlük sunan sunan 6,5 inç boyutlarında ekrana sahip olacak. Bu kuruluma ise 8GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 480+ işlemci edecek. Ayrıca 5.000mAh pil kapasitesi ile kutudan çıkacağı belirtiliyor.
Motorola Moto G54 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.