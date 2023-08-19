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    Motorola Moto G54 için geri sayım başladı: İşte tasarımı

    Motorola'nın yeni bütçe telefonu Moto G54 için geri sayım başladı. Bugün akıllı  telefonun tasarımını gösteren render görüntüleri sızdırıldı. İşte detaylar...  
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    Motorola Moto G54 için geri sayım başladı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, geçtiğimiz Aralık ayında tanıtılan Moto G53 modelinin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda Moto G54 hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bugün ise cihazın basın görüntüleri sızdırıldı. İşte Moto G54 tasarımı ve özellikleri

    Motorola Moto G54 için geri sayım başladı

    Paylaşılan görüntüler, Moto G54 modelinin üç farklı renk seçeneğine sahip olacaını gösteriyor. Bunlar aşağıda da görüldüğü gibi Outer Space (koyu gri), Coronet Blue (canlı mavi) ve Ambrosia (yeşil) olacak. Ayrıca Ballad Blue isimli dördüncü bir renk seçeneğine daha işaret ediliyor. Bunların ise Pantone renk isimleri olduğunu belirtelim.

    Motorola Moto G54 için geri sayım başladı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Renk seçeneklerine ek olarak Moto G54'ün selefi ile benzer bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz. Arka bölümde kavisli köşe hatları ve ikili bir sensör kurulumu tercih edilmiş. Ses ve güç açma tuşları cihazı sağ çerçevesinde bulunurken, ön bölümde ise ortalanmış delikli bir ekran konumlandırılmış.

    Moto G54 neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre Motorola Moto G54, ön bölümünde 120Hz yenileme hızı ve FHD çözünürlük sunan sunan 6,5 inç boyutlarında ekrana sahip olacak. Bu kuruluma ise 8GB'a kadar RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 480+ işlemci edecek. Ayrıca 5.000mAh pil kapasitesi ile kutudan çıkacağı belirtiliyor. 

    Motorola Moto G54 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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