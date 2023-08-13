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    Anlık Bildirim

    Motorola Edge 40 Neo'nun özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

    Motorola'nın yakında Edge 40 Neo'yu piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni yapılan bir Twitter paylaşımı ise Edge 40 Neo'nun özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı.
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    Motorola Edge 40 Neo'nun özellikleri ve fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Motorola, şimdilerde Edge 40 ailesine yeni bir cihaz daha eklemeye hazırlanıyor. Moto Edge 40 ve Edge 40 Pro'dan oluşan Edge 40 ailesinin yeni üyesinin adı ise Motorola Edge 40 Neo. Yakın bir zamanda ise Motorola Edge 40 Neo'nun özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

    İşte Motorola Edge 40 Neo'nun beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Twitter'daki yeni bir paylaşım Motorola Edge 40 Neo'nun özelliklerini ve Avrupa fiyatını ortaya çıkardı. Toz ve suya karşı IP68 sertifikasına sahip cihaz, 6,55 inç 144 Hz pOLED bir ekrana sahip olacak. Dimensity 1050 yonga setinden güç alacak cihaz, kutudan 5.000 mAh batarya ile çıkacak. 12GB RAM ve 256GB depolama ile eşleştirilecek cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 13'ü çalıştıracak.

    50MP ana kamera ile eşleştirilmiş 13MP ultra geniş açılı kameradan oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olacak cihazın ön tarafta 32 MP'lik bir selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak cihazın Avrupa'da 399 Euro'luk fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

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