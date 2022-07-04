Motorola Moto X30 Pro, AnTuTu puanı ile tüm Android telefonları geçti

Motorola’nın Moto X30 Pro akıllı telefonu çok yakında Çin’de tanıtılacak. Tanıtım öncesinde Motorola X30 Pro’nun AnTuTu benchmarking puanı açıklandı. Şaşırtıcı şekilde piyasadaki diğer tüm Android akıllı telefonlardan daha yüksek puana sahip. Hatta 1.113.135 puan alan Xiaomi 12S Pro’yu bile geride bıraktı.

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Tüm Android telefonları geçti

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Lenovo Çin’in Mobil Departmanı Genel Müdürü Chen Jin, Weibo üzerinden tanıtılacak Moto X30’un AnTuTu puan çizelgesini paylaştı. Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisini kullanan bir başka telefon olan Xiaomi 12S Pro’yu da geride bırakarak şimdiye kadar gördüğümüz tüm Android telefonlardan daha yüksek puan aldı. Performansın zirvesi olduğu söylenen oyun telefonlarından bile yüksek. Oyun telefonu demişken bakalım çok yakında göreceğimiz Asus ROG Phone 6, X30 Pro’yu geride bırakacak mı?

Beklenen teknik özellikleri

Motorola Moto X30 Pro’nun kamerasıyla ilgi çekeceği söyleniyor. Telefonun 200 megapiksel birincil kameraya sahip olacağı ve süper gerçekçi görüntüleme sunacağı söyleniyor. Yeni Motorola akıllı telefonun 120W hız şarj, 30/50W kablosuz hızlı şarjı destekleyeceği söyleniyor.

144Hz yenileme hızını destekleyen FHD+ çözünürlüklü kavisli 6.67 inç OLED ekrana sahip olması beklenen Android telefonun ön tarafında 60 megapiksel kamera görebiliriz. Telefonun Temmuz ayı sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor.

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Motorola Moto X30 Pro, AnTuTu skoru ile şaşırttı