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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 12S Pro'nun teknik özellikleri belli oldu

    Toplam üç modelden oluşması beklenen Xiaomi 12S serisi yakında tanıtılacak. Şirket tarafından bugün, merakla beklenen serinin 12S Pro modelinin teknik özellikleri paylaşıldı. 
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    Xiaomi 12S Pro
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    Akıllı telefon devi Xiaomi, 4 Temmuz'da Xiaomi 12S, 12S Pro ve 12S Ultra modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni telefonların duyurusuna az bir süre kala şirket tarafından Xiaomi 12S Pro'nun teknik özellikleri paylaşıldı. 

    Sızdırılan özellikler doğrulandı

    Weibo üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Xiaomi, cihazın Snapdragon 8+ Gen 1 platformu, 2K çözünürlük, 1Hz-120Hz yenileme hızı, 522ppi piksel yoğunluğu ve 1.500 nit parlaklık sunan 6.73 inç AMOLED LTPO panel ile geleceğini doğruladı. Ayrıca henüz resmi bir onay olmasa da, Xiaomi CEO'su Lei Jun'un Weibo gönderisine dayanarak yeni cihazın Dimensity 9000+ SoC tarafından da desteklenebileceği düşünülüyor.

    Bununla birlikte 50 MP Sony IMX707 ana kamera, 115 derece 50MP ultra geniş açılı ve 50 MP telefoto sensörlere ev sahipliği yapacak yeni telefon, 120W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyecek. Böylece Xiaomi 12S Pro, yaklaşık 19 dakikada 0'dan 100'e tam şarj imkanı sunacak.

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