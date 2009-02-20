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Motorola MotoZine ZN300'ün basın fotoğrafları internete sızdırıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,6b
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17
Diğer
knight
Haber Editörü
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Motorola MotoZine ZN300'ün basın fotoğrafları internete sızdırıldı
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Motorola MotoZine ZN300'ün basın fotoğrafları internete sızdırıldı
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Motorola MotoZine ZN300'ün basın fotoğrafları internete sızdırıldı
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Motorola'nın ocak ayında yayınladığı yol haritası kapsamındaki MotoZine ZN300'ün basın fotoğrafları internete sızdırıldı.

Kızaklı ve dikdörtgen prizmasını andıran tasarıma sahip ZN300, Linux tabanlı işletim sistemini kullanacak. Söylentilere göre telefonda 3 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, 240x320 piksel (QVGA) ekrana ve dahili 3.5 mm jak girişine yer verilmiş. 3.5 mm jak girişi telefonda istediğiniz kulaklığı kullanmanıza olanak tanıyor. Bunların yanısıra Opera Mini internet tarayıcısının önceden yüklenmiş biçimde telefonla geleceği ifade ediliyor.

MotoZine ZN300'ün piyasaya sürülme tarihi ve fiyat seviyesi şu an için belirsizliğini koruyor.


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winnerS 10 yıl
ve hatta en alttaki resimde alt,üst tuşlarında yakınlaştırma simgesi var (tabi ordaki tuşlarda led ışık varsa o ayrı) :)
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winnerS 10 yıl
yes no tuşları farklı yerlerde sanki fotolarda :D
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nightsoldier 10 yıl
Haklısınız.Üstteki resimde kapama tuşu soldayken,alttakinde sağ tarafta.Ya resimler sahte,ya da benim gözüm bozuk
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cyberfox 10 yıl
bar tipi olsaymış daha iyi olurmuş ve tasarımlarını biraz derli toplu hale getirmeye başlamışlar.
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miyankizu 10 yıl
tasarım benim için önemli değil de bakalım özellikler neler olacak.
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max975 10 yıl
motoralanın eski günleri zor biraz.
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hobbs 10 yıl
Bu modeliyle Motorola, kişisel görüşüm, tasarım konusunda bir miktar farklılışmaya gitmiş olsa da malzeme kalitesi yönünden çizgisini bozmayacaktır.
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avanak_abdi 10 yıl
ekranın yanındaki tuş takımı , nerdeyse ekran karan yer kaplıyo . hiç estetik dgl..
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sioux 10 yıl
Bu moto biraz nokya kokmuyor mu sizcede






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Something 10 yıl
Motorolanin tasarimlari da bozulmaya basladi
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