Motorola MotoZine ZN300'ün basın fotoğrafları internete sızdırıldı

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Motorola'nın ocak ayında yayınladığı yol haritası kapsamındaki MotoZine ZN300'ün basın fotoğrafları internete sızdırıldı.

Kızaklı ve dikdörtgen prizmasını andıran tasarıma sahip ZN300, Linux tabanlı işletim sistemini kullanacak. Söylentilere göre telefonda 3 megapiksel çözünürlüğünde kameraya, 240x320 piksel (QVGA) ekrana ve dahili 3.5 mm jak girişine yer verilmiş. 3.5 mm jak girişi telefonda istediğiniz kulaklığı kullanmanıza olanak tanıyor. Bunların yanısıra Opera Mini internet tarayıcısının önceden yüklenmiş biçimde telefonla geleceği ifade ediliyor.

MotoZine ZN300'ün piyasaya sürülme tarihi ve fiyat seviyesi şu an için belirsizliğini koruyor.

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