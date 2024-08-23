Motorola’nın yeni telefonu hem tasarım hem de özellikleriyle karşımızda

Motorola'nın yeni Moto G serisine ait başka bir model üzerinde çalıştığına dair iddialar, ortaya çıkan sızıntılarla güçleniyor. Yeni bir rapor, Moto G55 5G modelinin tasarımını ve bazı önemli teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Yüksek çözünürlüklü renderlar ve sızdırılan pazarlama materyalleri, cihazın tasarımı ve donanımı hakkında daha fazla bilgi sağladı.

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Moto G55 5G modelinin, MediaTek'in Dimensity 5G yonga setiyle güçlendirileceği ve bu yonganın 8 GB RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama ile destekleneceği sızdırılan bilgiler arasında. Cihaz, sanal bellek genişletme özelliği sayesinde RAM kapasitesini artırma imkanı da sunacak.

Pil ömrü açısından Moto G55 5G, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak ve bu batarya 30W hızlı şarj desteği sunacak. Cihazın ekran boyutu henüz netleşmemiş olsa da, ekranın Corning Gorilla Glass 3 ile koruma altına alınacağı ve suya ve toza karşı IP54 sertifikasına sahip olacağı belirtiliyor.

Fotoğrafçılık özelliklerine gelecek olursak, Moto G55 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel ana kamera yer alacak. Bu kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, OIS (optik görüntü sabitleyici) ve Quad PDAF (faz algılamalı otomatik odaklama) desteği sunuyor. Ayrıca 8 megapiksel ultra geniş açılı bir lens de mevcut. Cihazın ön tarafında ise selfie ve video görüşmeler için 16 megapiksel bir kamera bulunacak. Dolby Atmos ses desteği, Full HD+ 120Hz yenileme hızına sahip LCD ekran, 3.5mm kulaklık girişi ve USB Type-C portu, cihazın diğer dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Sızdırılan görseller, Moto G55 5G'nin yeşil renk seçeneğini gözler önüne seriyor, ancak cihazın mor renk seçeneğiyle de gelmesi bekleniyor. Arka panelin düz bir tasarıma sahip olduğu, ancak kamera modülünün hafifçe yükseltilerek panelle bütünleştiği görülüyor. Ön panelde ise tüm kenarlarda belirgin çerçeveler ve ortalanmış bir delikli selfie kamera tasarımı dikkat çekiyor.

Moto G55 5G'nin tasarımı ve özellikleri, kullanıcılar için etkileyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Sızdırılan bu bilgilerin doğruluğu, cihazın resmi tanıtımıyla netlik kazanacak.

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