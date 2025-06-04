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    Huawei Pura 80 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

    Huawei, Pura 80 serisi akıllı telefonlarını 11 Haziran'da Çin'de tanıtacağını duyurdu. Üç farklı modelle gelmesi beklenen seri, kamera yetenekleriyle ön plana çıkacak.

    Huawei Pura 80 serisinin tanıtım tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Huawei, Pura 80 serisi akıllı telefonlarını 11 Haziran'da Çin'de tanıtacağını duyurdu. Üç farklı modelle gelmesi beklenen seri, kamera yetenekleriyle ön plana çıkacak.

    Gelişmiş kamera yeteneklerine sahip olacak

    Tanıtım görselinde yer alan iki büyük kamera lensi ile serinin kamera yeteneklerine vurgu yapılıyor. Geçmiş söylentilere göre, Pura 80 Ultra'nın muhtemelen Huawei tarafından şirket içinde geliştirilen değişken diyaframlı 1 inçlik bir ana sensör, 50 MP ultra geniş açı sensör ve 1/1.3" büyüklüğünde sensöre sahip bir periskop telefoto kamera ile geleceği iddia ediliyor.

    Pura 80 Pro'nun ise, ana, ultra geniş ve periskop telefoto kameradan oluşan üç adet 50 MP sensör ile gelmesi bekleniyor. Üç kameranın da RYYB filtresiyle destekleneceği söyleniyor; bu sayede düşük ışık performansının artacağı belirtiliyor. Telefonların diğer özellikler hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.

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