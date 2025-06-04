Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri – Haziran 2025

Xiaomi, Redmi ve POCO'da desteği sona eren yeni modeller
Hazırlanan yeni listeyle birlikte Xiaomi’nin bir döneme damga vurmuş modelleri arasında yer alan Mi 10 ve Mi 10 Pro için artık MIUI, Android ve güvenlik güncellemeleri sunulmayacak. Öte yandan Redmi K30 Ultra ve Redmi Note 9 serisi de Haziran güncellemesiyle birlikte EOS kapsamına girmiş durumda.
Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi günümüzde 4 ila 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Ancak bu süreyi dolduran cihazlar hem donanım sınırlamaları hem de yazılım optimizasyonları nedeniyle liste dışı bırakılıyor.
Haziran ayıyla birlikte EOS listesine eklenen cihazlar şu şekilde:
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi 9
- Mi Note 10 Lite
Bu modeller artık düzenli MIUI veya Android güncellemeleri almayacak. Ancak ciddi bir güvenlik açığı oluşması durumunda istisnai güncellemeler yayınlanabilir. Dolayısıyla cihazların tamamen işlevsiz kalacağı söylenemez.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: