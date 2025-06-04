Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri – Haziran 2025

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Tam Boyutta Gör Android 15 dağıtımı sürerken, bir yandan da üreticilerin destek takvimleri netleşmeye devam ediyor. Xiaomi ise bu süreçte EOS (End of Support) listesini bir kez daha güncelledi. Haziran ayı itibarıyla bazı önemli modeller için yazılım güncelleme desteği sona erdi. İşte Haziran 2025’te güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar...

Xiaomi, Redmi ve POCO'da desteği sona eren yeni modeller

Hazırlanan yeni listeyle birlikte Xiaomi’nin bir döneme damga vurmuş modelleri arasında yer alan Mi 10 ve Mi 10 Pro için artık MIUI, Android ve güvenlik güncellemeleri sunulmayacak. Öte yandan Redmi K30 Ultra ve Redmi Note 9 serisi de Haziran güncellemesiyle birlikte EOS kapsamına girmiş durumda.

Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi günümüzde 4 ila 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Ancak bu süreyi dolduran cihazlar hem donanım sınırlamaları hem de yazılım optimizasyonları nedeniyle liste dışı bırakılıyor.

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Haziran ayıyla birlikte EOS listesine eklenen cihazlar şu şekilde:

Mi 10

Mi 10 Pro

Redmi K30 Ultra

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi 9

Mi Note 10 Lite

Bu modeller artık düzenli MIUI veya Android güncellemeleri almayacak. Ancak ciddi bir güvenlik açığı oluşması durumunda istisnai güncellemeler yayınlanabilir. Dolayısıyla cihazların tamamen işlevsiz kalacağı söylenemez.

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