Nothing Phone 3’ün tanıtım tarihi netleşti ancak marka büyük bir sürpriz hazırlığında!

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Nothing’in merakla beklenen yeni akıllı telefonu Phone 3 için geri sayım başladı. Şirket, cihazın 1 Temmuz’da tanıtılacağını resmi olarak duyurdu. Bu modelin, markanın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en güçlü telefon olması bekleniyor. Ancak asıl dikkat çeken detay, Nothing’in bugüne kadarki en ayırt edici tasarım unsuru olan Glyph ışık arayüzünü bu modelde kullanmayacak olması. Tasarımda böyle radikal bir değişikliğe gidilmesi, markanın yeni bir sayfa açmaya hazırlandığına işaret ediyor.

Fiyat konusunda da önceki modellere kıyasla ciddi bir sıçrama var. Sızan bilgilere göre 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonun yaklaşık 799 dolardan, 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğinin ise 899 dolardan satışa çıkması bekleniyor. Bu da Nothing Phone 2’ye göre neredeyse iki katı fiyat anlamına geliyor.

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Görsellerde yer alan çift dokulu arka kapak tasarımı, cihazın siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacağını gösteriyor. Teknik özellik tarafında ise güçlü bir yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Snapdragon 8 Elite ya da MediaTek’in Dimensity 9400 serisinden bir işlemciyle çalışması muhtemel. Ayrıca 5.000 mAh üzeri batarya kapasitesi ve periskop lensli üçlü kamera dizilimiyle donatılacağı konuşuluyor.

Lansman günü yaklaştıkça, Nothing’in bu yeni hamlesiyle ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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