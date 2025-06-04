F/P odaklı POCO F7'nin çıkış tarihi paylaşıldı: İşte beklenenler

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından Poco, bildiğiniz gibi fiyat ve performans odaklı modelleriyle tanınan bir marka. Yılın başlarında tanıtılan Poco F7 Pro ve Poco F7 Ultra ise bu geleneği sürdürmeyi başarmıştı. Şimdi ise seriye eklenecek son model Poco F7 de netleşmeye başladı. Telefonun çıkış tarihi ve özellikleri sızdırıldı.

POCO F7 çok yakında geliyor

SmartPrix tarafından paylaşılan rapora göre POCO, Poco F7'nin küresel lansmanına hazırlanılıyor. Buna göre 17-19 Haziran tarihleri arasında yapılacak lansmanın ardından, Türkiye dahil birçok pazarda erişilebilir olacak. Peki Poco F7 neler sunacak?

Beklentilere göre Poco F7, 6,83 iç büyüklüğünde düz LTPS OLED ekranla karşımıza çıkacak. Bu panel, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Metal çerçeveli gövdesiyle daha üst düzey bir hissiyat sunması beklenen cihaz, Qualcomm'un yeni Snapdragon 8s Gen 4 platformundan gücünü alacak.

Kamera tarafında ise, arkada 50MP birincil ve 8MP ikincil sensör içeren ikili bir kurulum yer alacak. Ön bölümde ise 20MP'lik bir selfie kamerası bulunacak. Kutudan Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile çıkacak Poco F7, globalde 6.550mAh kapasiteli bir pil ile gelirken, Hindistan'da 7.550mAh'lik daha büyük bir batarya ile satışa sunulacak. Her iki versiyon da 90W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

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Son olarak 16GB'a kadar RAM ve 512GB dahili depolama seçenekleri ile sunulacak modelin, 299 dolardan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor. Ancak bu fiyatlandırmanın pazardan pazara değişebileceğini hatırlatalım.

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F/P odaklı POCO F7 çıkış tarihi paylaşıldı: İşte beklenenler

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