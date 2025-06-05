Honor’un Magic V5 performans testlerinde gücünü gösterdi

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

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Honor’un yeni katlanabilir modeli Magic V5, performans testlerinde boy gösterdi ve teknik detayları netleşmeye başladı. Snapdragon 8 Elite işlemciyle güçlendirilen cihaz, 16 GB RAM ile birlikte geliyor ve Android 15 üzerinde çalışıyor. Geekbench’te elde ettiği 2976 (tek çekirdek) ve 8892 (çoklu çekirdek) puanlar, performans açısından iddialı bir modelle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Magic V5, dışta 6,45 inç OLED, içte ise 8 inçlik katlanabilir bir ekranla geliyor. Her iki panelin de 120Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. Depolama tarafında ise 1 TB’a kadar UFS 4.0 destekli alan sunulacağı belirtiliyor. Cihazın 6.100 mAh kapasiteli bataryası, 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjla destekleniyor. Bu kapasiteyle, V5’in şimdiye kadar piyasaya çıkan en yüksek bataryalı katlanabilir telefon olması öngörülüyor.

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Kamera tarafında da oldukça güçlü bir sistemle karşılaşıyoruz. OIS destekli 50 MP ana kameraya, 50 MP ultra geniş açı ve 200 MP çözünürlüğünde periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Buna uydu bağlantısı, IPX8 suya dayanıklılık ve yan tarafa yerleştirilen parmak izi okuyucu gibi ekstra özellikler de eklenmiş.

Magic V5’in bu ay tanıtılması beklenirken, Honor’un temmuz ayında kapaklı model olan Magic V2 Flip’i de duyuracağı konuşuluyor. Katlanabilir telefon rekabeti hız kesmeden sürerken, Honor’un bu yeni hamlesi pazarda dikkat çekmeye aday.

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