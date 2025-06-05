Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor’un Magic V5 performans testlerinde gücünü gösterdi

    Honor’un yeni nesil katlanabilir telefonu Magic V5, güçlü donanımı ve büyük bataryasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte yeni katlanabilir modelin performans testi sonuçları.

    Honor’un Magic V5 performans testlerinde gücünü gösterdi Tam Boyutta Gör

    Honor’un yeni katlanabilir modeli Magic V5, performans testlerinde boy gösterdi ve teknik detayları netleşmeye başladı. Snapdragon 8 Elite işlemciyle güçlendirilen cihaz, 16 GB RAM ile birlikte geliyor ve Android 15 üzerinde çalışıyor. Geekbench’te elde ettiği 2976 (tek çekirdek) ve 8892 (çoklu çekirdek) puanlar, performans açısından iddialı bir modelle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

    Magic V5, dışta 6,45 inç OLED, içte ise 8 inçlik katlanabilir bir ekranla geliyor. Her iki panelin de 120Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor. Depolama tarafında ise 1 TB’a kadar UFS 4.0 destekli alan sunulacağı belirtiliyor. Cihazın 6.100 mAh kapasiteli bataryası, 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjla destekleniyor. Bu kapasiteyle, V5’in şimdiye kadar piyasaya çıkan en yüksek bataryalı katlanabilir telefon olması öngörülüyor.

    Kamera tarafında da oldukça güçlü bir sistemle karşılaşıyoruz. OIS destekli 50 MP ana kameraya, 50 MP ultra geniş açı ve 200 MP çözünürlüğünde periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Buna uydu bağlantısı, IPX8 suya dayanıklılık ve yan tarafa yerleştirilen parmak izi okuyucu gibi ekstra özellikler de eklenmiş.

    Magic V5’in bu ay tanıtılması beklenirken, Honor’un temmuz ayında kapaklı model olan Magic V2 Flip’i de duyuracağı konuşuluyor. Katlanabilir telefon rekabeti hız kesmeden sürerken, Honor’un bu yeni hamlesi pazarda dikkat çekmeye aday.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pk ne demek arı yuvası bozmak günah mı uzun yolda araba su eksiltiyor lustral ve alkol honda city kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum