Motorola Razr 2022 ve X30 Pro'nun lasmanı 11 Ağustos'a ertelendi

Motorola Razr 2022 ve Moto X30 Pro akıllı telefonların 2 Ağustos'ta Çin'de tanıtılacağı düşünülüyordu ancak beklenenin aksine şirket, lansman etkinliğini erteledi. Yapılan yeni duyuruya göre her iki cihaz da 11 Ağustos'ta piyasaya sürülecek.
Telefonların beklenen teknik özellikleri
Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin yaklaşan katlanabilir akıllı telefonu Motorola Razr 2022'nin, Full HD+ (1.080x2.400) çözünürlüğe sahip 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızıyla OLED birincil ekranla gelmesi bekleniyor. Cihaz, saati ve bildirimleri göstermek için 3 inç büyüklüğünde ikincil bir ekran bulunduracak.
Ayrıca katlanabilir telefon, en az 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla eşleştirilmiş Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alacak.
Moto X30 Pro'nun da Full HD+ (1.080x2.400 piksel) çözünürlüğe sahip 6.67 inç OLED ekranla piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Şirket, cihazın 200MP sensöre sahip ilk akıllı telefon olacağını iddia ederken Moto X30 Pro, 125W hızlı şarj desteği sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D
Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄
Çok güzel yaw