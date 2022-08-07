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    Motorola Razr 2022 ve X30 Pro'nun lasmanı 11 Ağustos'a ertelendi

    Motorola'nın bu ayın ilk günlerinde tanıtması planlanan ve ardından ertelenen Razr 2022 ve X30 Pro akıllı telefonların, yeni lansman tarihi ortaya çıktı.        
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    Motorola Razr 2022 ve X30 Pro'nun lasmanı 11 Ağustos'a ertelendi
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    Motorola Razr 2022 ve Moto X30 Pro akıllı telefonların 2 Ağustos'ta Çin'de tanıtılacağı düşünülüyordu ancak beklenenin aksine şirket, lansman etkinliğini erteledi. Yapılan yeni duyuruya göre her iki cihaz da 11 Ağustos'ta piyasaya sürülecek.

    Telefonların beklenen teknik özellikleri

    Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin yaklaşan katlanabilir akıllı telefonu Motorola Razr 2022'nin, Full HD+ (1.080x2.400) çözünürlüğe sahip 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızıyla OLED birincil ekranla gelmesi bekleniyor. Cihaz, saati ve bildirimleri göstermek için 3 inç büyüklüğünde ikincil bir ekran bulunduracak.

    Ayrıca katlanabilir telefon, en az 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla eşleştirilmiş Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alacak.

    Moto X30 Pro'nun da Full HD+ (1.080x2.400 piksel) çözünürlüğe sahip 6.67 inç OLED ekranla piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Şirket, cihazın 200MP sensöre sahip ilk akıllı telefon olacağını iddia ederken Moto X30 Pro, 125W hızlı şarj desteği sunacak.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 2 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

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    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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