Motorola: Research In Motion, patent ihlali yapıyor !

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Nokia ile Apple arasındaki patent savaşının bir benzeri de Amerika kıtasının iki büyük devi arasında yaşanacak gibi duruyor. Amerika'nın telekomünikasyon devi Motorola, Amerika'nın en çok satan akıllı telefonunun üreticisi Kanada'lı RIM'in kendi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Komisyonuna başvurduğunu açıkladı.

Droid yaratıcısı Motorola, RIM'in uygulama yönetimi, güç yönetimi, Wi-Fi erişimi ve kullanıcı arayüzü konularıyla ilgili olan 5 patentini ihlal ettiğini iddia etti. Yapılan açıklama da bu patentlerin Motorola için tüketicilere daha gelişmiş bağlanabilirlik, kullanıcı arayüzü ve uygun fiyatlı çözümler sunabilmek için çok önemli olduğunun altı çizildi.

Yapılan basın açıklamasında firmanın fikri haklardan sorumlu hukuk danışmanlarından Jonathan Meyer, RIM'in devam eden patent davasında geciktirme taktikleri uyguladığını ve Motorola olarak milyar dolarlarla yapılan AR-GE çalışmalarının eseri olan patentlerini izinsiz olarak kullanmaya devam edip, bu anlayışlarından vazgeçmediklerini yönündeki iddialarına da yer verildi.