Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola: Research In Motion, patent ihlali yapıyor !

9 yıl
8,3b
1
7
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Motorola: Research In Motion, patent ihlali yapıyor !
Tam Boyutta Gör

Nokia ile Apple arasındaki patent savaşının bir benzeri de Amerika kıtasının iki büyük devi arasında yaşanacak gibi duruyor. Amerika'nın telekomünikasyon devi Motorola, Amerika'nın en çok satan akıllı telefonunun üreticisi Kanada'lı RIM'in kendi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Komisyonuna başvurduğunu açıkladı.

Droid yaratıcısı Motorola, RIM'in uygulama yönetimi, güç yönetimi, Wi-Fi erişimi ve kullanıcı arayüzü konularıyla ilgili olan 5 patentini ihlal ettiğini iddia etti. Yapılan açıklama da bu patentlerin Motorola için tüketicilere daha gelişmiş bağlanabilirlik, kullanıcı arayüzü ve uygun fiyatlı çözümler sunabilmek için çok önemli olduğunun altı çizildi.

Yapılan basın açıklamasında firmanın fikri haklardan sorumlu hukuk danışmanlarından Jonathan Meyer, RIM'in devam eden patent davasında geciktirme taktikleri uyguladığını ve Motorola olarak milyar dolarlarla yapılan AR-GE çalışmalarının eseri olan patentlerini izinsiz olarak kullanmaya devam edip, bu anlayışlarından vazgeçmediklerini yönündeki iddialarına da yer verildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
neron23 9 yıl
Bu sıralarda patent ihlali davaları moda oldu. Hadi hayırlısı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Fuego 9 yıl
sasirmadim... eski tufekler uretir, iki gunluk ve gelecegi muamma firmalar calar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MoqoKo 9 yıl

El Fuego

sasirmadim... eski tufekler uretir, iki gunluk ve gelecegi muamma firmalar calar...

RIM 26 senelik firmadır.
Şimdilik sadece iddia olan mahkeme kararı çıkmamış bir hukuksal olayda hırsız demek ne kadar akıl karı orasıda tartışılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
eski tüfekler yakıştırmanıza katılıyorum,yerinde kullanmışsınız,budur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim