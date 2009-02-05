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Motorola son çeyrekte 3.6 milyar dolarlık kayıp yaşadı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola son çeyrekte 3.6 milyar dolarlık kayıp yaşadı
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Küresel ekonomik kriz çok uluslu firmaların kabusu olmaya devam ediyor. Krize bağlı daralmanın satışlar üzerindeki olumsuz etkisi firmaların son çeyrekte ciddi kayıp vermelerine neden oldu. Arka arkaya açıklanan finansal sonuçlara bir yenisini de Motorola ekledi ve firma son çeyrek mali rakamlarını açıkladı. Gelen bilgilere göre firma son çeyrekte hisse başına 1.57$ olmak üzere 3.6 milyar dolarlık net kayıp yaşadı.

Geçtiğimizin yılın aynı döneminde 100 milyon dolarlık kâr açıklayan firmanın son çeyrek satışları bir önceki yıla kıyasla 9.6 milyar dolardan 7.1 milyar dolara gerilirken sadece Kurumsal Mobil Çözümler bölümünün satışlarında %4'lük artış olduğu ve 2.2 milyar dolarlık satış gerçekleştirildiği bildirildi. Motorola bu yılın ilk çeyreğinde devam eden kriz nedeniyle hisse başına 0.10$ - 0.12$ arası kayıp yaşayacağını tahmin ediyor.


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Evren 10 yıl
amerıkanın bır numaralı cep telefonu uretıcısıdır ve amerıka pıyasasındakı yerı ıle hıc bır fırma boy olcusemez.O yuzden batma gıbı durumları olmaz
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sioux 10 yıl
Motorola şöyle böyle derken güzel iyi.. Diğerleri çok iyi o zaman müthiş! bombastik!! türü bir imaj beliriyor kafalarda.

Belirmesin diye söylüyorum yok öyle bişey.


Nokya nın halini görüyoruzz %65 firma çökmüş durumda Motorola ise %84

Bu Krizin bir amerikan krizi olduğunu ve dev abd bankalarını batırdığını unutmayalım bu bankalar ki avrupa bankalarının misli büyüklüğünde firmalardı o yüzden Nokya'nın bu derece etkilenmemesi normaldir çarpan etkisi ile Motorola tabii ki çok daha fazla bir etkiye maruz kalacaktır. "Moto batıyor mu amanın" tarzı yaklaşımlar çok geyik.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


EK: 1-Nokia
2-Moto

[image]local://upfiles/73846/47544D045D174743A6725618567B34C1.jpg[/image]

[image]local://upfiles/73846/D7DB81227DB74273AC23BAF39FBF39CB.jpg[/image]
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moravec 10 yıl
motorola batsa ne batmasa ne düşüncesi çok yanlış.. firma hep mobil iletişimde öncü olmuştur.. sadece son kullanıcıyı tatmin etme çabasında olması firmayı mükemmel yapmaz..
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max975 10 yıl
batmaz herhalde batmasa iyi olur.
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avanak_abdi 10 yıl
motorola batsa ne çıksa ne ! çıkardığı modeller hem birbirine çok benziyor , hem de diğer markalara göre pahalı ve kullanışsız . ama yine de batmasını istemem . ne de ne kadar firma olursa o kadar rekabet olur ve fiyatlara da yansır :D
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KANUNI61 10 yıl
ve bügün bir haber okudum dogruysa cok fena cinli otomobil firması
VOLVO yu sastın almış vay anam vay 15 milyar dolar para saymış herif
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El Fuego 10 yıl
Motorola gibi uluslararası şirketleri kendi devleti bir şekilde kurtarır ama bizim burada her geçen gün birileri yokolup gidiyor devlet eliyle. Krizi bahane edip yok yere işten çıkartılanlara ve borç batağına saplanan esnafa hala tüm güçleriyle yüklenmeye devam; durmak yoook!
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KANUNI61 10 yıl
cok büyük kayıp emperyalizim midir nedir sonu geldi sanırım
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nightsoldier 10 yıl
Orjinalden alıntı: KANUNI61

cok büyük kayıp emperyalizim midir nedir sonu geldi sanırım



Kapitalizm büyük yara aldı.Ayrıca serbest piyasa ekonomisi ve devletin her zaman piyasanın dışında kalıp,karışmayacağına ilişkin temel kural büyük zarar gördü.Dahası 2010 yılına kadar etkisinin net olarak devam edeceği söyleniyor.Tabi çinin elindeki o kadar dolardanda çekiniyor ABD.

Asıl konumuza dönersek;motorola çok model çıkartmıyor belkide çıkartamıyordur.samsungun ve nokıanın neredeyse ayda 2 tane yeni modelinin internete resimleri düşmekte.2.işletim sisteminin kullanışsızlığı.İlk cep telefonu görüşmesi yapılan motorolanın düştüğü bu durumdan çıkmasınıo bende çok isterim.
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theyapici 10 yıl
global kriz işte...
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