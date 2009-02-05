Motorola son çeyrekte 3.6 milyar dolarlık kayıp yaşadı

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Küresel ekonomik kriz çok uluslu firmaların kabusu olmaya devam ediyor. Krize bağlı daralmanın satışlar üzerindeki olumsuz etkisi firmaların son çeyrekte ciddi kayıp vermelerine neden oldu. Arka arkaya açıklanan finansal sonuçlara bir yenisini de Motorola ekledi ve firma son çeyrek mali rakamlarını açıkladı. Gelen bilgilere göre firma son çeyrekte hisse başına 1.57$ olmak üzere 3.6 milyar dolarlık net kayıp yaşadı.

Geçtiğimizin yılın aynı döneminde 100 milyon dolarlık kâr açıklayan firmanın son çeyrek satışları bir önceki yıla kıyasla 9.6 milyar dolardan 7.1 milyar dolara gerilirken sadece Kurumsal Mobil Çözümler bölümünün satışlarında %4'lük artış olduğu ve 2.2 milyar dolarlık satış gerçekleştirildiği bildirildi. Motorola bu yılın ilk çeyreğinde devam eden kriz nedeniyle hisse başına 0.10$ - 0.12$ arası kayıp yaşayacağını tahmin ediyor.