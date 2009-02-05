Motorola son çeyrekte 3.6 milyar dolarlık kayıp yaşadı

Küresel ekonomik kriz çok uluslu firmaların kabusu olmaya devam ediyor. Krize bağlı daralmanın satışlar üzerindeki olumsuz etkisi firmaların son çeyrekte ciddi kayıp vermelerine neden oldu. Arka arkaya açıklanan finansal sonuçlara bir yenisini de Motorola ekledi ve firma son çeyrek mali rakamlarını açıkladı. Gelen bilgilere göre firma son çeyrekte hisse başına 1.57$ olmak üzere 3.6 milyar dolarlık net kayıp yaşadı.
Geçtiğimizin yılın aynı döneminde 100 milyon dolarlık kâr açıklayan firmanın son çeyrek satışları bir önceki yıla kıyasla 9.6 milyar dolardan 7.1 milyar dolara gerilirken sadece Kurumsal Mobil Çözümler bölümünün satışlarında %4'lük artış olduğu ve 2.2 milyar dolarlık satış gerçekleştirildiği bildirildi. Motorola bu yılın ilk çeyreğinde devam eden kriz nedeniyle hisse başına 0.10$ - 0.12$ arası kayıp yaşayacağını tahmin ediyor.
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Belirmesin diye söylüyorum yok öyle bişey.
Nokya nın halini görüyoruzz %65 firma çökmüş durumda Motorola ise %84
Bu Krizin bir amerikan krizi olduğunu ve dev abd bankalarını batırdığını unutmayalım bu bankalar ki avrupa bankalarının misli büyüklüğünde firmalardı o yüzden Nokya'nın bu derece etkilenmemesi normaldir çarpan etkisi ile Motorola tabii ki çok daha fazla bir etkiye maruz kalacaktır. "Moto batıyor mu amanın" tarzı yaklaşımlar çok geyik.
EK: 1-Nokia
2-Moto
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VOLVO yu sastın almış vay anam vay 15 milyar dolar para saymış herif
Kapitalizm büyük yara aldı.Ayrıca serbest piyasa ekonomisi ve devletin her zaman piyasanın dışında kalıp,karışmayacağına ilişkin temel kural büyük zarar gördü.Dahası 2010 yılına kadar etkisinin net olarak devam edeceği söyleniyor.Tabi çinin elindeki o kadar dolardanda çekiniyor ABD.
Asıl konumuza dönersek;motorola çok model çıkartmıyor belkide çıkartamıyordur.samsungun ve nokıanın neredeyse ayda 2 tane yeni modelinin internete resimleri düşmekte.2.işletim sisteminin kullanışsızlığı.İlk cep telefonu görüşmesi yapılan motorolanın düştüğü bu durumdan çıkmasınıo bende çok isterim.