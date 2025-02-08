Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola, yeni amiral gemisinde 2 önemli değişime gidiyor!

    Motorola, akıllı telefon dünyasında daha büyük bir paya sahip olabilmek için yeni amiral gemisinde hem isim hem de yonga seti değişimine gidiyor. İşte son bilgiler.

    Motorola, yeni amiral gemisinde 2 önemli değişime gidiyor! Tam Boyutta Gör

    Motorola, katlanabilir telefon dünyasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Son sızıntılar, markanın yeni modeli için geleneksel isimlendirme politikasını terk ettiğini ve cihazı "Motorola Razr Ultra 2025" adıyla piyasaya süreceğini gösteriyor. Bu, serinin önceki numaralandırma sisteminden farklı olarak, doğrudan yeni bir kimlik oluşturma hamlesi olarak görülüyor.

    Cihazın teknik özellikleriyle ilgili bilgiler de netleşmeye başladı. Geekbench veritabanında görülen model, Qualcomm'un en güçlü mobil çiplerinden biri olan Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılmış. Önceki nesilde yer alan Snapdragon 8s Gen 3'e kıyasla, yeni işlemci hem daha yüksek saat hızları hem de gelişmiş grafik performansı sunuyor. Çip, 3.53GHz hızında çalışan altı çekirdeğe ek olarak, 4.32GHz hızında iki yüksek performanslı çekirdek içeriyor ve grafik tarafında Adreno 830 GPU’dan güç alıyor.

    Test sonuçları da cihazın güçlü bir performans sunduğunu gösteriyor. Geekbench testlerinde tek çekirdek performansı 2.782, çoklu çekirdek puanı ise 8.457 olarak kaydedildi. Ayrıca, cihazın 12GB RAM ile geleceği ve Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı belirtiliyor.

    Tasarımı ve diğer teknik detayları hakkında henüz net bilgiler bulunmasa da, donanım yükseltmeleri ve isim değişikliği, Motorola'nın katlanabilir telefon segmentinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Profil resmi
    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayaktan çıkan ayakkabıya çözüm mapa baskı balata yorumları androcur kullanan bayanlar turbo yağ yakar mı londra posta kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Tecno Spark 20
    Tecno Spark 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T5
    Monster Tulpar T5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum