Motorola, yeni amiral gemisinde 2 önemli değişime gidiyor!

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Motorola, katlanabilir telefon dünyasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Son sızıntılar, markanın yeni modeli için geleneksel isimlendirme politikasını terk ettiğini ve cihazı "Motorola Razr Ultra 2025" adıyla piyasaya süreceğini gösteriyor. Bu, serinin önceki numaralandırma sisteminden farklı olarak, doğrudan yeni bir kimlik oluşturma hamlesi olarak görülüyor.

Cihazın teknik özellikleriyle ilgili bilgiler de netleşmeye başladı. Geekbench veritabanında görülen model, Qualcomm'un en güçlü mobil çiplerinden biri olan Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılmış. Önceki nesilde yer alan Snapdragon 8s Gen 3'e kıyasla, yeni işlemci hem daha yüksek saat hızları hem de gelişmiş grafik performansı sunuyor. Çip, 3.53GHz hızında çalışan altı çekirdeğe ek olarak, 4.32GHz hızında iki yüksek performanslı çekirdek içeriyor ve grafik tarafında Adreno 830 GPU’dan güç alıyor.

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Test sonuçları da cihazın güçlü bir performans sunduğunu gösteriyor. Geekbench testlerinde tek çekirdek performansı 2.782, çoklu çekirdek puanı ise 8.457 olarak kaydedildi. Ayrıca, cihazın 12GB RAM ile geleceği ve Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı belirtiliyor.

Tasarımı ve diğer teknik detayları hakkında henüz net bilgiler bulunmasa da, donanım yükseltmeleri ve isim değişikliği, Motorola'nın katlanabilir telefon segmentinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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