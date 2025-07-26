Xiaomi Redmi 15 ortaya çıktı: İşte yeni tasarım, renkler ve kamera detayları

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bütçe dostu akıllı telefon serisini güncellemeye hazırlanıyor. Redmi 15 modeliyle ilgili resmi görünümlü render görüntülerinin sosyal medyada ortaya çıkması, cihazın tasarımı ve teknik detayları hakkında güçlü ipuçlarını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Redmi 14'ün standart versiyonu atlanmıştı. Ancak bu yıl Redmi 15, temel modeliyle kullanıcı karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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İşte Xiaomi Redmi 15'in muhtemel tasarımı:

Render görüntülerinde Redmi 15, daha ince ekran çerçeveleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Ön yüzde yer alan ince kenarlar, görsel deneyimi artırmayı hedefliyor. Ancak bu detaylar henüz doğrulanmadığı için, nihai tasarımda değişiklikler olabilir. Sızdırılan görseller ayrıca cihazın klasik Siyah, pastel tonlara yakın Mor ve açık tonlu altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Arka panelde yer alan kamera kurulumu da dikkat çekici. Redmi 15’in üçlü kamera sistemine sahip olacağı görülüyor. Bu sistemin, ana kameraya ek olarak ultra geniş açılı ve makro sensör içermesi bekleniyor. Bu, geçtiğimiz yılki Redmi 13’te yer alan 108 MP ana kamera ve 2 MP makro kameraya kıyasla önemli bir yükseltme anlamına geliyor. Özellikle çoklu çekim senaryolarında kullanıcılara daha fazla esneklik sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör Önceki teknik sızıntılara göre Redmi 15, yalnızca kamera değil ekran, batarya kapasitesi ve işlemci tarafında da güncellemeler içerecek. Bu da onu selefine göre daha performanslı ve uzun ömürlü bir cihaz haline getirecek. Ayrıca Redmi 15’in, Xiaomi'nin ultra bütçeli telefon stratejisinde nasıl bir rol oynayacağı merak konusu. Daha uygun fiyatlı segmentte rekabetin yoğunlaştığı bu dönemde, cihazın donanım güncellemeleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.

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Xiaomi Redmi 15 ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarımı

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