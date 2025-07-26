Samsung Galaxy S26 Ultra'nın kamera detayları netleşti

HP2+ sensör ve 65W hızlı şarj
Asya pazarından gelen bilgilere göre Galaxy S26 Ultra'da Samsung'un geliştirdiği yeni ISOCELL HP2+ sensör bulunacak. Bu sensör, Galaxy S25 Ultra’daki HP2'nin geliştirilmiş bir versiyonu konumunda. Ayrıca HP2+ sensör yalnızca donanımsal bir yükseltme değil, aynı zamanda daha geniş diyafram açıklığı ile gelecek. Bu da düşük ışıkta daha yüksek kalite anlamına geliyor.
Öte yandan Galaxy S26 Ultra'nın ikinci telefoto kamerasında 200MP çözünürlüklü farklı bir sensöre geçiş yapılacağı da gündemde. Bu yeni bilgilerle birlikte, Samsung'un hem ana kamera hem de telefoto sistemini baştan aşağı güncellemesi bekleniyor. Kamera dışında bir diğer önemli detay ise şarj teknolojisinde yaşanacak gelişmeler.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya