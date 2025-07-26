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    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın kamera detayları netleşti

    Galaxy S26 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Amiral gemisi model, selefine kıyasla HP2+ sensör, daha geniş diyafram ve 65W hızlı şarj desteği ile geliyor.

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy S25 ve S25 Ultra'yı tanıtan Samsung, yeni nesil telefonları için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda Galaxy S25 Ultra'nın halefi olacak Galaxy S26 Ultra'nın bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde sahne alması bekleniyor. Son olarak amiral gemisi modelin kamera detayları da netleşmeye başladı.

    HP2+ sensör ve 65W hızlı şarj

    Asya pazarından gelen bilgilere göre Galaxy S26 Ultra'da Samsung'un geliştirdiği yeni ISOCELL HP2+ sensör bulunacak. Bu sensör, Galaxy S25 Ultra’daki HP2'nin geliştirilmiş bir versiyonu konumunda. Ayrıca HP2+ sensör yalnızca donanımsal bir yükseltme değil, aynı zamanda daha geniş diyafram açıklığı ile gelecek. Bu da düşük ışıkta daha yüksek kalite anlamına geliyor.

    Öte yandan Galaxy S26 Ultra'nın ikinci telefoto kamerasında 200MP çözünürlüklü farklı bir sensöre geçiş yapılacağı da gündemde. Bu yeni bilgilerle birlikte, Samsung'un hem ana kamera hem de telefoto sistemini baştan aşağı güncellemesi bekleniyor. Kamera dışında bir diğer önemli detay ise şarj teknolojisinde yaşanacak gelişmeler.

    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 Ultra 45W hızlı şarj sunarken, yeni modelde bu değer 65W seviyesine çıkabilir. Bu da Samsung'un yıllardır nispeten durağan kalan hızlı şarj tarafında yeni bir adım olacak. Son olarak, Galaxy S26 Ultra'nın Samsung üretimi Snapdragon 8 Elite 2'den güç alması bekleniyor. Şu an için Galaxy S26 serisinin Ocak 2026'da tanıtılması muhtemel. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.
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    vixx 2 gün önce

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    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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