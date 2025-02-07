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    Google, Pixel 9a için beraberinde cömert hediyeler sunabilir

    Akıllı telefon pazarındaki payını genişletmek isteyen teknoloji devi Google, bunun için Pixel 9a’nın yanında bazı önemli servislerinin premium aboneliklerini hediye edebilir.

    Google, Pixel 9a için cömert hediyeler sunabilir Tam Boyutta Gör

    Google, bütçe dostu akıllı telefon serisini genişletmeye hazırlanıyor. Son sızıntılara göre, Pixel 9a modeli yalnızca uygun fiyatıyla değil, sunduğu avantajlarla da dikkat çekecek. Kullanıcılara, popüler Google hizmetlerine ücretsiz erişim sağlanacak.

    Pixel 9a’yı tercih edenler, YouTube Premium’u üç ay boyunca ücretsiz kullanabilecek. Reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve çevrimdışı indirme gibi avantajlar, sık sık YouTube kullananlar için cazip bir fırsat sunuyor. Buna ek olarak, 100 GB bulut depolama alanı sağlayan Google One aboneliği de üç ay boyunca ücretsiz olacak. Ancak, yapay zeka destekli Gemini Advanced hizmetinin bu pakete dahil olmadığı belirtiliyor.

    Bunların yanı sıra, erken alıcılara Fitbit Premium aboneliği de altı ay boyunca hediye edilebilir. Bu hizmet, gelişmiş sağlık ve fitness analizleri sunarak kullanıcıların kişisel sağlık takibini daha etkin yapmasını sağlıyor. Eğer bu bilgiler doğruysa, Pixel 9a, üst segment Pixel 9 serisi ile aynı promosyonları içerecek.

    Geçtiğimiz günlerde EMVCo veri tabanında sertifikalandığı ortaya çıkan Pixel 9a’nın tanıtımıyla ilgili yeni detaylar da gündemde. Google’ın cihazı, her yıl düzenlenen I/O etkinliği kapsamında duyurması bekleniyor. Söylentilere göre etkinlik bu yıl 19 Mart 2025’te gerçekleşebilir. Ancak bu tarih henüz kesinleşmiş değil. Önümüzdeki günlerde Pixel 9a hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 9 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 15 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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