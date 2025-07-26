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    Samsung Galaxy A07 Google Play Console’da görüldü: Yeni nesil uygun fiyatlı telefon yolda

    Samsung Galaxy A07, Google Play Console’da göründü. Helio G99 işlemci, Android 15 ve HD+ ekranla dikkat çeken cihaz, yakında global pazarda satışa çıkabilir. İşte detaylar:

    Samsung Galaxy A07, Google Play Console’da görüldü Tam Boyutta Gör
    Samsung, uygun fiyatlı akıllı telefon serisini genişletmeye devam ediyor. Şirketin yeni modeli Samsung Galaxy A07, Google Play Console veri tabanında listelenerek cihazın tasarımı ve teknik özelliklerine dair önemli detayları gün yüzüne çıkardı. SM-A075F model numarasıyla ortaya çıkan Galaxy A07, Hindistan ve Rusya gibi bazı bölgelerdeki destek sayfalarında da yer alıyor. Bu gelişmeler, cihazın küresel lansmanının yaklaştığına işaret ediyor olabilir.

    İşte Samsung Galaxy A07'nin beklenen özellikleri:

    Galaxy A07'nin ekranı 720 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip HD+ panelden oluşuyor. Bu da Galaxy A07’nin büyük ekranlı, ancak maliyet odaklı bir model olduğunu gösteriyor. Yazılım tarafında, cihaz Android 15 ile çalışıyor. Üzerinde ise muhtemelen Samsung’un yeni nesil One UI arayüzü bulunacak.

    Performans noktasında Galaxy A07, MediaTek'in MT6789V/DC model numarasıyla bilinen Helio G99 yonga setini kullanıyor. Bu işlemci, orta segment kullanıcı deneyimi için geliştirilmiş olup oyun ve çoklu görev performansı açısından da yeterli bir denge sunuyor. Cihazın 6 GB RAM ile geleceği bilgisi de listelemede yer aldı. Bu kombinasyon, akıcı bir Android deneyimi sunması açısından olumlu bir sinyal.

    Listede ayrıca SM-M075F model numarası da yer alıyor. Bu durum, Galaxy M07’nin Galaxy A07'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Samsung’un farklı bölgeler için aynı donanıma sahip cihazları farklı model adlarıyla sunması muhtemel.

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    MDK 2 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

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    vixx 3 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 3 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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