Samsung'un 2nm Exynos 2600 test edildi: Neler sunuyor?

Exynos 2600 test edildi
S5E9965 model numarasına sahip bir Samsung telefon üzerinde test edilen Exynos 2600, 1 + 3 + 6 çekirdekli bir yapıda geliyor. Bu yapı, MediaTek'in Dimensity 9400 ve 9400+ modelleriyle benzer. İlginç olan ise, testte görülen tüm çekirdeklerin yüksek performans odaklı olması. Samsung'un 2nm GAA süreci, düşük güç tüketimi ve daha yüksek termal verimlilik vadettiği için, enerji verimliliğine özel çekirdeklerden vazgeçildiği düşünülüyor. En yüksek saat hızı ise 3.55GHz seviyesinde olacak.
Samsung, Haziran ayında Exynos 2600'ün prototip seri üretimine başlamıştı. Tasarımın üçüncü çeyrek içinde nihai hâlini alması ve ardından çipin üretime hazır hâle gelmesi hedefleniyor. Güney Koreli teknoloji devi, 2nm GAA teknolojisinin önümüzdeki dört yıl boyunca yüksek talep göreceğine inanıyor. Bu doğrultuda verimlilik artırma çalışmalarına hız verilmiş durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya