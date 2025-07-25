Samsung'un 2nm Exynos 2600 test edildi: Neler sunuyor?

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Tam Boyutta Gör Samsung'un Exynos 2600 yongası nihayet benchmark platformlarında görünmeye başladı. Galaxy S26 serisinde kullanılması beklenen işlemci, 10 çekirdekli yapısıyla 3.55GHz hızlara ulaşacak. Peki yakın tarihte prototip aşamasına geçen işlemci neler sunuyor? İşte ilk rakamlar ve dahası...

Exynos 2600 test edildi

S5E9965 model numarasına sahip bir Samsung telefon üzerinde test edilen Exynos 2600, 1 + 3 + 6 çekirdekli bir yapıda geliyor. Bu yapı, MediaTek'in Dimensity 9400 ve 9400+ modelleriyle benzer. İlginç olan ise, testte görülen tüm çekirdeklerin yüksek performans odaklı olması. Samsung'un 2nm GAA süreci, düşük güç tüketimi ve daha yüksek termal verimlilik vadettiği için, enerji verimliliğine özel çekirdeklerden vazgeçildiği düşünülüyor. En yüksek saat hızı ise 3.55GHz seviyesinde olacak.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, kağıt üzerindeki gelişmelere kıyasla rakamlar biraz düşük. İşlemci, tek çekirdekte 2.155 çoklu çekirdekte ise 7.788 puan alıyor. Ancak bunun nedeni erken test süreci olabilir. Samsung'un bu noktada hem frekansları hem de genel optimizasyonu zaman içinde daha iyi seviyelere taşıması bekleniyor.

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Samsung, Haziran ayında Exynos 2600'ün prototip seri üretimine başlamıştı. Tasarımın üçüncü çeyrek içinde nihai hâlini alması ve ardından çipin üretime hazır hâle gelmesi hedefleniyor. Güney Koreli teknoloji devi, 2nm GAA teknolojisinin önümüzdeki dört yıl boyunca yüksek talep göreceğine inanıyor. Bu doğrultuda verimlilik artırma çalışmalarına hız verilmiş durumda.

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