Redmi Note 15 serisi yaklaşıyor: 90W hızlı şarj destekli model sertifikalandı

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Redmi'nin yakında tanıtacağı Note 15 serisiyle ilgili yeni detaylar netleşiyor. 3C sertifikasyon veri tabanında ortaya çıkan iki farklı model, seride en az iki varyantın bulunduğunu gösteriyor. Bunlardan biri 45W hızlı şarj desteğiyle gelirken, diğeri 90W şarj kapasitesiyle dikkat çekiyor. Cihazların resmi onay sürecini tamamlaması, tanıtımın yalnızca birkaç hafta uzağımızda olduğuna işaret ediyor.

Model numarası 2510ERA8BC olan ve global pazarlara uygun farklı versiyonları bulunan 90W’lık cihazın, muhtemelen Note 15 Pro ya da Note 15 Pro+ modeli olduğu düşünülüyor. Geçmiş seride 120W hızlı şarj sunan Pro+ modelinin bu kez 90W ile gelmesi ihtimali ise kafalarda bazı soru işaretleri yaratıyor.

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Note 15 Pro+’ın teknik özellikleri ise oldukça iddialı. 1.5K çözünürlük sunan kavisli OLED ekran, 50 megapiksellik ana kamera, telefoto lens ve Snapdragon 7s serisi işlemci öne çıkan detaylar arasında. Tüm bunlara ek olarak 7.000 mAh’lik devasa batarya ve stereo hoparlör desteği de sunulacak.

Henüz isimlendirme ve kesin teknik detaylar resmi olarak açıklanmadı. Ancak görünen o ki Redmi, bu yıl orta segmentteki rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor.

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Redmi Note 15 serisi yaklaşıyor: 90W hızlı şarj destekli model!

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