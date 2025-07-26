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    Honor, Pad X7 ile uygun fiyatlı tablet pazarında iddialı bir adım attı

    Honor, giriş segmentine yönelik yeni tableti Pad X7’yi kullanıcılarla buluşturdu. Kompakt yapısı, 90Hz ekranı ve Snapdragon 680 işlemcisiyle dikkat çeken model, Android 15 işletim sistemiyle geliyor.

    Honor, Pad X7 ile uygun fiyatlı tablet pazarına giriş yaptı Tam Boyutta Gör

    Honor, uygun fiyatlı yeni tableti Pad X7 ile giriş seviyesinde iddialı bir adım attı. Kompakt yapısıyla öne çıkan model, 8.7 inç büyüklüğünde ve 90Hz yenileme hızına sahip TFT LCD ekran taşıyor. 1340 x 800 piksel çözünürlük sunan ekran, güneş ışığında 625 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

    Tablet, Qualcomm’un Snapdragon 680 işlemcisinden güç alıyor. 6GB’a kadar RAM ve 128GB’a kadar artırılabilir depolama seçenekleriyle geliyor. Performans açısından orta segmente göz kırpan cihaz, günlük kullanımda yeterli bir deneyim vaat ediyor. Android 15 yüklü olarak sunulan Pad X7’nin arka tarafında 8 MP, ön tarafında ise 5 MP’lik bir kamera bulunuyor.

    7020 mAh kapasiteli batarya, 10W kablolu şarjı ve ters şarj desteğiyle birlikte geliyor. Metal arka yüzeyi, 365 gramlık ağırlığı ve 8 mm’ye yakın inceliğiyle taşınabilirlik konusunda avantaj sağlıyor. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteği yer alıyor.

    4 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonu yaklaşık 119 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıktı. Şimdilik sınırlı bölgelerde satışta olsa da, önceki modellerde olduğu gibi daha geniş pazarlara ulaşması bekleniyor.

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    MDK 2 gün önce

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    vixx 3 gün önce

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    Paetzold 3 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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