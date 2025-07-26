Huawei Mate XT 2 sızdırıldı: Daha dayanıklı, daha büyük, daha renkli

Tam Boyutta Gör

Huawei, üçe katlanabilir telefon pazarında ikinci adımını atmaya hazırlanıyor. Mate XT 2 adıyla anılan yeni model, henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da önemli bilgiler sızdırılmış durumda. Tasarımın yanı sıra donanım tarafında da dikkat çeken yenilikler var.

Yeni Mate XT 2’nin dört farklı renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor: siyah, kırmızı, mor ve beyaz. Bu çeşitlilik, önceki nesildeki iki renkli sınırlamanın ötesine geçiyor. Ayrıca cihazın 5G ve uydu iletişimi desteği sunacağı, dayanıklılık açısından da UFG camla güçlendirileceği belirtiliyor.

Casio, el işçiliği ile üretilen lüks G-Shock modelini tanıttı 1 gün önce eklendi

Donanım tarafında ise Huawei’nin amiral gemisi Pura 80 serisinde de yer verdiği Kirin 9020 işlemcinin kullanılması öngörülüyor. Ekran tarafında ise alışılmışın dışında bir oran karşımıza çıkabilir. Tamamen açıldığında 10.2 inç büyüklüğe ulaşması beklenen ekran, cihazı üretkenlik ve multimedya açısından güçlü bir konuma taşıyacak gibi duruyor.

Cihazın çıkış tarihi ya da fiyatına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak önceki model gibi ilk olarak sınırlı pazarda sunulup ardından global pazara açılması muhtemel. Tüm bu detaylar henüz resmi olarak doğrulanmadığı için gelişmeleri takip etmekte fayda var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate XT 2 sızdırıldı: Daha dayanıklı, büyük ve renkli

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: