Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Mate XT 2 sızdırıldı: Daha dayanıklı, daha büyük, daha renkli

    Huawei’nin ikinci nesil üçe katlanabilir telefonu Mate XT 2, henüz tanıtılmadan sızıntılarla gündeme geldi. Yeni modelin dikkat çeken özellikleri arasında 5G ve uydu bağlantısı desteği mevcut.

    Huawei Mate XT 2 sızdırıldı: Daha dayanıklı, büyük ve renkli Tam Boyutta Gör

    Huawei, üçe katlanabilir telefon pazarında ikinci adımını atmaya hazırlanıyor. Mate XT 2 adıyla anılan yeni model, henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da önemli bilgiler sızdırılmış durumda. Tasarımın yanı sıra donanım tarafında da dikkat çeken yenilikler var.

    Yeni Mate XT 2’nin dört farklı renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor: siyah, kırmızı, mor ve beyaz. Bu çeşitlilik, önceki nesildeki iki renkli sınırlamanın ötesine geçiyor. Ayrıca cihazın 5G ve uydu iletişimi desteği sunacağı, dayanıklılık açısından da UFG camla güçlendirileceği belirtiliyor.

    Donanım tarafında ise Huawei’nin amiral gemisi Pura 80 serisinde de yer verdiği Kirin 9020 işlemcinin kullanılması öngörülüyor. Ekran tarafında ise alışılmışın dışında bir oran karşımıza çıkabilir. Tamamen açıldığında 10.2 inç büyüklüğe ulaşması beklenen ekran, cihazı üretkenlik ve multimedya açısından güçlü bir konuma taşıyacak gibi duruyor.

    Cihazın çıkış tarihi ya da fiyatına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak önceki model gibi ilk olarak sınırlı pazarda sunulup ardından global pazara açılması muhtemel. Tüm bu detaylar henüz resmi olarak doğrulanmadığı için gelişmeleri takip etmekte fayda var.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    MDK 2 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 3 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 3 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beyinde lezyon yorumları yüzmek kas yapar mı duran arabada alkol içmek yasak mı topuz kapı kolunu normale çevirme şarjörlü av tüfeği tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5
    Acer Nitro 5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum