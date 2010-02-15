Motorola'dan Android işletim sistemini kullanan yeni bir model daha; Quench / CLIQ XT

Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nden gelişmelerini sizlere aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sony Ericsson'un Xperia X10 Mini, Xperia X10 Mini Pro ve Vivaz Pro modellerinin lansmanını gerçekleştirmesinin ardından Amerika merkezli cep telefonu üreticisi Motorola da Android v1.5 (Cupcake) işletim sistemi desteğini arkasına alan Quench duyuruldu. Akıllı telefonun Avrupa ülkelerinde Quench, Amerika'da CLIQ XT adıyla satılması planlanıyor.
İnternette ilk olarak karşımıza Zeppelin kod adıyla çıkan model, 116.7 x 59.4 x 12.3 mm boyutlarında tasarlanmış ve GSM / HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabiliyor. Yeni telefon kullanıcılara, 3.1 inç 320x480 piksel dokunmatik ekran, 3.5 mm jak girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, led flaş, Bluetooth, WI-FI, A-GPS, microSD kart girişi, 1420 mAh batarya özellikler sunmakta.
Motorola Quench'in 2010'un ilk çeyreğinde vitrinlerde yerini alması beklenirken fiyatla ilgili açıklamada bulunulmadı.
http://mediacenter.motorola.com/content/detail.aspx?ReleaseID=12431&NewsAreaID=2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle