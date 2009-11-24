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Motorola'dan EV-DO ağlarıyla uyumlu dokunmatik ekranlı telefon; Crash

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,1b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Amerika merkezli Motorola firması, dokunmatik ekranlı yeni cep telefonu Crush'ı teknoloji meraklılarının huzuruna çıkardı.

2.8 inç (~7.1 cm) boyutunda ve 240x480 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip telefon EV-DO şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor; üst kısımdaki tuşlarıyla dikkat çekiyor. Bluetooth ve USB üzerinden bilgisayarla veri aktarımı gerçekleştirebilen Crash, 2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor ve telefonun belleği 16 GB'a kadar microSD kartlarla arttırılabiliyor. Motorola tarafından 3.5 mm'lik jak girişine yer verilen 950 mAh bataryalı Crash, US Cellular tarafından 2009'un sonlarına doğru 2 yıllık sözleşme karşılığında satılacak.


http://mediacenter.motorola.com/content/detail.aspx?ReleaseID=12149&NewsAreaID=22 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatihcanery 10 yıl
motorola daha batmadı mı ya,en dandik ürünleri çıkarıyorlar
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husNUKE 10 yıl
bana göre sanki telefon ters duruyor, altı ve ustu yer değiştirse daha iyi olurdu ( alttaki M harfini görmesen foto ters konulmuş diyecektim)
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oranj001 10 yıl
Tasarımı güzel özellikleri vasat
Gereksiz bir model bana göre
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
2 mp kameramı umarım yannıs bilgidir :D
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