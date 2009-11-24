Motorola'dan EV-DO ağlarıyla uyumlu dokunmatik ekranlı telefon; Crash

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Amerika merkezli Motorola firması, dokunmatik ekranlı yeni cep telefonu Crush'ı teknoloji meraklılarının huzuruna çıkardı.

2.8 inç (~7.1 cm) boyutunda ve 240x480 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip telefon EV-DO şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor; üst kısımdaki tuşlarıyla dikkat çekiyor. Bluetooth ve USB üzerinden bilgisayarla veri aktarımı gerçekleştirebilen Crash, 2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor ve telefonun belleği 16 GB'a kadar microSD kartlarla arttırılabiliyor. Motorola tarafından 3.5 mm'lik jak girişine yer verilen 950 mAh bataryalı Crash, US Cellular tarafından 2009'un sonlarına doğru 2 yıllık sözleşme karşılığında satılacak.