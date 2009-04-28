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Motorola'dan farklı bir kızaklı telefon daha; W7

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,3b
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Motorola'dan farklı bir kızaklı telefon daha; W7
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Cep telefonu pazarında önemli ölçüde kan kaybeden Motorola'nın, farklı bir modelinin fotoğrafları internete sızdırıldı.

Eklenen fotoğraflardan da görülebileceği gibi ''W7'' kod adlı telefon, alışılmışın dışında tasarlanan navigasyon tuşu ve kızaklı yapısıyla dikkat çekmekte. Söylentilere göre telefon 2.2 inç 240x320 piksel ekran, 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, EDGE desteği, microSD kart girişi, FM radyo özelliklerine sahip olacak. W7'nin ne zaman ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı, fiyat seviyesi belirsizliğini korurken Motorola'nın eski günlerine dönebilmesi için daha fazla ses getiren çözümler geliştirmesini diliyoruz.


http://www.unwiredview.com/2009/04/28/motorola-w7-new-sporty-3g-slider/ Yorum Yaz
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sertacaygun 10 yıl
Samsung'la kapışamaz...
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heartless 10 yıl
Moto'nun net'e sızdırdığı ilk resimlerde cihazlar hep böyle dandik gözükür ama seri üretime geçene kadar çok değişim ve estetik yaparlar. O yüzden tasarımı konusunda bu resimlere bakıp konuşmak yersiz.

Özelliklerine gelince bu özellikleriyle ancak giriş seviyesi müzik telefonu olabilir. Motorola'dan sansasyonel cihazlar bekliyoruz ailecek.
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İug 10 yıl
5110 daha fiyakalı ya iğrenç ötesi
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TexasRanger 10 yıl
umarım fake dir
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bunu satın almak isteyen yanında taşımak isteyenler insan içinde dışarı çıkarmamaya dikkat edsin..
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husNUKE 10 yıl
5-10 yıl önceki tasarımlarını şimdi üretmeye başlıyorlar sanırım
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hakanlevent 10 yıl
motorola yan yan gider artık
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scot 10 yıl
böyle tasarımlarla daha çok kan kaybeder;)..
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