Motorola'dan farklı bir kızaklı telefon daha; W7

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Cep telefonu pazarında önemli ölçüde kan kaybeden Motorola'nın, farklı bir modelinin fotoğrafları internete sızdırıldı.

Eklenen fotoğraflardan da görülebileceği gibi ''W7'' kod adlı telefon, alışılmışın dışında tasarlanan navigasyon tuşu ve kızaklı yapısıyla dikkat çekmekte. Söylentilere göre telefon 2.2 inç 240x320 piksel ekran, 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, EDGE desteği, microSD kart girişi, FM radyo özelliklerine sahip olacak. W7'nin ne zaman ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı, fiyat seviyesi belirsizliğini korurken Motorola'nın eski günlerine dönebilmesi için daha fazla ses getiren çözümler geliştirmesini diliyoruz.

http://www.unwiredview.com/2009/04/28/motorola-w7-new-sporty-3g-slider/