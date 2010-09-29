Motorola'dan tasarımıyla dikkat çeken Bluetooth kulaklık: S10-HD

Mobil iletişim teknolojilerinde öncü isimlerden biri olan Motorola, S10-HD model isimli Bluetooth kulaklığını kullanıma sunuyor. 43 gram ağırlığında olan ve başı arkadan çervreleyen dinamik tasarımıyla dikkat çeken yeni kulaklık, tere ve suya dayanıklı yapısı ile özellikle "outdoor" aktivitelerden hoşlanan kullanıcıları hedef alıyor.

Bluetooth 2.1 + A2DP ve AVRCP teknolojilerini kullanan yeni kulaklık 10 metreye kadar çekim alanı ve 9 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Motorola'dan Wayne White açıklamasında, aktif yaşamın bir parçası olarak tasarlanan S1-HD'nin yüksek tanımlı müthiş ses kalitesine ek olarak gelişmiş tasarımıyla toza ve tere karşı dayanıklı olduğunu söyledi.

23 Ekim'de Amerika'da satışa sunulacak Motorola S10-HD'nin etiket fiyatı ise 79.99$ olacak.