Motorola'dan tasarımıyla dikkat çeken Bluetooth kulaklık: S10-HD

Mobil iletişim teknolojilerinde öncü isimlerden biri olan Motorola, S10-HD model isimli Bluetooth kulaklığını kullanıma sunuyor. 43 gram ağırlığında olan ve başı arkadan çervreleyen dinamik tasarımıyla dikkat çeken yeni kulaklık, tere ve suya dayanıklı yapısı ile özellikle "outdoor" aktivitelerden hoşlanan kullanıcıları hedef alıyor.
Bluetooth 2.1 + A2DP ve AVRCP teknolojilerini kullanan yeni kulaklık 10 metreye kadar çekim alanı ve 9 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Motorola'dan Wayne White açıklamasında, aktif yaşamın bir parçası olarak tasarlanan S1-HD'nin yüksek tanımlı müthiş ses kalitesine ek olarak gelişmiş tasarımıyla toza ve tere karşı dayanıklı olduğunu söyledi.
23 Ekim'de Amerika'da satışa sunulacak Motorola S10-HD'nin etiket fiyatı ise 79.99$ olacak.
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maksimum ses kaç db...
..........haberlerde ayrıntı olsa daha iyi olmazmı ....
Daha önceki S9 modeli ile aynı tarzda... sol kulaklığın içinde mikrofonu var konuşma ve müzik gayet güzel...
Sonra S9-HD modeli çıktı srs-wow, stereo konuşma, iyileştirilmiş bass ve blackberry-iphone tarzı cihazlar dışında sinyal kopması yaşıyordu arasıra onun düzeltildiği söyleniyor... yazılımla S9 modelide S9-HD yapılabiliyor. Bende S9 var deneyeceğim HD yapmayı... 6 saat gidiyor S9'un ömrü S10'da 9 saate çıkarılmış. Türkiye fiyatı 200 lira civarında (orjinali) ikinci el sitelerinde çakmaları dolu ! iPhone'da müzik değiştirme-ses açma kapama ve telefon yanıtlama sonlandırma tuşları çalışıyor.
açıklama için saol ama o kulaklığın içindeki mikrofondan ses almak biraz zor olmuyormuydu?? yani çevre seslerle fazla karışmıyormuydu?? artı ne kadar temiz ses alır o mikrofon, ağza yakın olan mikrofonlara göre??