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Motorola'dan tasarımıyla dikkat çeken Bluetooth kulaklık: S10-HD

8 yıl
17,2b
1
10
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola'dan tasarımıyla dikkat çeken Bluetooth kulaklık: S10-HD
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Mobil iletişim teknolojilerinde öncü isimlerden biri olan Motorola, S10-HD model isimli Bluetooth kulaklığını kullanıma sunuyor. 43 gram ağırlığında olan ve başı arkadan çervreleyen dinamik tasarımıyla dikkat çeken yeni kulaklık, tere ve suya dayanıklı yapısı ile özellikle "outdoor" aktivitelerden hoşlanan kullanıcıları hedef alıyor.

Bluetooth 2.1 + A2DP ve AVRCP teknolojilerini kullanan yeni kulaklık 10 metreye kadar çekim alanı ve 9 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Motorola'dan Wayne White açıklamasında, aktif yaşamın bir parçası olarak tasarlanan S1-HD'nin yüksek tanımlı müthiş ses kalitesine ek olarak gelişmiş tasarımıyla toza ve tere karşı dayanıklı olduğunu söyledi.

23 Ekim'de Amerika'da satışa sunulacak Motorola S10-HD'nin etiket fiyatı ise 79.99$ olacak.

Motorola'dan tasarımıyla dikkat çeken Bluetooth kulaklık: S10-HD
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Motorola'dan tasarımıyla dikkat çeken Bluetooth kulaklık: S10-HD
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar merhaba ben motorola s9 hd kulakluk aldım bir haftadır açamadım. şarza taktığımda kırmızı ışık bi süre yanıyo sonra sönüyo yardım edebilirmisiniz lütfen
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mcebi001 8 yıl
kulaklığın direnci kaç ohm....
maksimum ses kaç db...
..........haberlerde ayrıntı olsa daha iyi olmazmı ....
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saidx64 7 yıl
ben amerikadan apple storedan aldım bunu 79 dolara. müzik dinlerken gayet iyi.telefon konuşmasında da hiç problem çıkarmıyor. almayı düşünen varsa pm. atabilir.
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northernlights 8 yıl
Güzel görünüyor.
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DH Misafiri 8 yıl
s9 modelini kullandım fena değildi fakat nihayetinde kablosuz hiçbir kulaklık kablolu kulaklıklar kadar başarılı olamıyor bu benim tecrübem ve görüşüm. S9 modeli seste bazen çok kısa kısa gidip gelmeler yapıyordu. Bende ses konusunda çok hassas biriyim ya 4X4 lük ses beklerim yada hiç olmasın mantığındayım baslar orta halliydi orta seslerde biraz boğulmalı normal değerlerdeydi fakat tweeter frekanslarını beğenmedim boğuk kalıyordu ve bu genelleme olarakta söylenebilir. Sesde yeterli yükseklikte değildi equalizer ayarlarıyla ne kadar ayarlasamda olmadı boğuk bir ses hakimdi tabi abartılı seviyelerde değil bluetooth kulaklıklara çok hevesim var çokda hoş duruyorlar ama performansa gelince nedense olmuyor neredeyse 2011 yılına girdik sayılır ve yıllardır stereo bluetooth kulaklık üretiliyor çok firma tarafından ama neden adam akıllı yapamıyorlar çıldırıcam...
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DH Misafiri 8 yıl
@batuist
Daha önceki S9 modeli ile aynı tarzda... sol kulaklığın içinde mikrofonu var konuşma ve müzik gayet güzel...
Sonra S9-HD modeli çıktı srs-wow, stereo konuşma, iyileştirilmiş bass ve blackberry-iphone tarzı cihazlar dışında sinyal kopması yaşıyordu arasıra onun düzeltildiği söyleniyor... yazılımla S9 modelide S9-HD yapılabiliyor. Bende S9 var deneyeceğim HD yapmayı... 6 saat gidiyor S9'un ömrü S10'da 9 saate çıkarılmış. Türkiye fiyatı 200 lira civarında (orjinali) ikinci el sitelerinde çakmaları dolu ! iPhone'da müzik değiştirme-ses açma kapama ve telefon yanıtlama sonlandırma tuşları çalışıyor.
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Batuist 8 yıl

DH Misafiri

@batuist
Daha önceki S9 modeli ile aynı tarzda... sol kulaklığın içinde mikrofonu var konuşma ve müzik gayet güzel...
Sonra S9-HD modeli çıktı srs-wow, stereo konuşma, iyileştirilmiş bass ve blackberry-iphone tarzı cihazlar dışında sinyal kopması yaşıyordu arasıra onun düzeltildiği söyleniyor... yazılımla S9 modelide S9-HD yapılabiliyor. Bende S9 var deneyeceğim HD yapmayı... 6 saat gidiyor S9'un ömrü S10'da 9 saate çıkarılmış. Türkiye fiyatı 200 lira civarında (orjinali) ikinci el sitelerinde çakmaları dolu ! iPhone'da müzik değiştirme-ses açma kapama ve telefon yanıtlama sonlandırma tuşları çalışıyor.

açıklama için saol ama o kulaklığın içindeki mikrofondan ses almak biraz zor olmuyormuydu?? yani çevre seslerle fazla karışmıyormuydu?? artı ne kadar temiz ses alır o mikrofon, ağza yakın olan mikrofonlara göre??
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Batuist 8 yıl
9 saatlik konuşma süresi oldukça iyi.. yalnız mikrofonu nerede bunun sesi nasıl alacak??? sadece müzik dinlemek için olabilir mi acaba?? Başın arkasıda duran o çerçeveden ses alacaksa oldukça ilginç bir tasarım..
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