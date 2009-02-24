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Motorola'dan üç farklı telefon internete sızdırıldı: QA1 - QA4 - VE66LX

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,3b
1
10
Diğer
knight
Haber Editörü
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Motorola QA1

Motorola'dan üç farklı telefon internete sızdırıldı: QA1 - QA4 - VE66LX
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Motorola QA4

Motorola'dan üç farklı telefon internete sızdırıldı: QA1 - QA4 - VE66LX
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Motorola VE66 Lux

Motorola'dan üç farklı telefon internete sızdırıldı: QA1 - QA4 - VE66LX
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Uzun süredir sessizliğini koruyan Motorola'nın üç farklı modelinin basın fotoğrafları internete sızdırıldı.

Resmi özellikleri henüz belli olmayan telefonlardan QA1, QWERTY klavyesi ve farklı dizaynıyla ön plana çıkıyor. QA4 Halo'da söylentilere göre 2.8 inç (7.1 cm) boyutunda ve 240x400 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran bulunacak. Ayrıca telefonda hareket sensörünün de yer alacağından söz ediliyor. QA1 ve QA4, CDMA / EV-DO şebekeleriyle uyumlu üretilmiş. Özetle bu modelleri ülkemizde göremeyebiliriz.

Motorola VE66LX'de ise 2.4 inç ekran, 5 MP kamera, otomatik odaklama özelliği, led flaş, microSD kart slotu, Bluetooth v2.0, A2DP profili desteği ve Linux tabanlı işletim sistemi gibi özellikleri barındıracağı iddia ediliyor. Telefonların fiyatları ve ne zaman piyasaya sürüleceği şu an için belli değil. Motorola cephesindeki gelişmeleri merakla bekliyoruz.

 

 


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Batuist 10 yıl
motorolanın telefonlarından oldum olası nefret etmişimdir.. geçmiş deneyimlerimden olsa gerek...
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HassicK_TherE 10 yıl
Nerde o eski motolar.
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theyapici 10 yıl
valla sadece resimlere bakarak bi yorum yapamayacağım testleri grmk gerk
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pipoTTi 10 yıl
2. iphone aşırı benziyor.
1.side berbat rezalet iğrenç
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max975 10 yıl
ve66 işe yarar diğerleri boş ver gitsin....
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yc#1 10 yıl
QA1 resmen tasarım faciası gibi duruyor.
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KANUNI61 10 yıl
Motorola VE66 Lux baya iyi haşuma gitti
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TiRaNTx 10 yıl
şık duruyor telefon ama fiyatlarıda şık duracaktır tahminimce:D
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tanak 10 yıl
Tasarımlar iphone un actıgı yoldan devam ediyor.
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