Motorola'dan üç farklı telefon internete sızdırıldı: QA1 - QA4 - VE66LX

Motorola QA1

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Motorola QA4

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Motorola VE66 Lux

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Uzun süredir sessizliğini koruyan Motorola'nın üç farklı modelinin basın fotoğrafları internete sızdırıldı.

Resmi özellikleri henüz belli olmayan telefonlardan QA1, QWERTY klavyesi ve farklı dizaynıyla ön plana çıkıyor. QA4 Halo'da söylentilere göre 2.8 inç (7.1 cm) boyutunda ve 240x400 piksel (WQVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran bulunacak. Ayrıca telefonda hareket sensörünün de yer alacağından söz ediliyor. QA1 ve QA4, CDMA / EV-DO şebekeleriyle uyumlu üretilmiş. Özetle bu modelleri ülkemizde göremeyebiliriz.

Motorola VE66LX'de ise 2.4 inç ekran, 5 MP kamera, otomatik odaklama özelliği, led flaş, microSD kart slotu, Bluetooth v2.0, A2DP profili desteği ve Linux tabanlı işletim sistemi gibi özellikleri barındıracağı iddia ediliyor. Telefonların fiyatları ve ne zaman piyasaya sürüleceği şu an için belli değil. Motorola cephesindeki gelişmeleri merakla bekliyoruz.