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    Motosiklet Kasko Sigortası

    Motosiklet Kasko Sigortası, motosiklet kullanıcılarına özel üründür. Bu sigorta ürünü ile motosiklet tutkunları karşılaşabilecekleri risklere karşı motorlarını güvence altına alabiliyorlar.

    Motosiklet Kasko Sigortası
    Anadolu Sigortanın Motosiklet Kasko Sigortası, motosiklet kullanıcılarına özel üründür. Bu sigorta ürünü ile motosiklet tutkunları karşılaşabilecekleri risklere karşı motorlarını güvence altına alabiliyorlar.

    Teminatlar bölümünde çarpma, devrilme, yanma, çalınma gibi temel risklerin yanı sıra; kötü niyetli hareketler, doğal afetler (deprem, sel, fırtına vb.), hırsızlık, hatalı akaryakıt dolumu gibi birçok farklı riske karşı kapsam sağlandığını söyleyebiliriz. Ayrıca poliçeye ek olarak uygun  primlerle aksesuar, kask ve koruma ekipmanları gibi  ögeler de güvence altına alınabilir.

    Hizmet tarafında ise yaygın anlaşmalı servis ağı, 7/24 Anadolu Hizmet Kasko avantajları (çekici, konaklama, ikame araç vb.) ve hasarsızlık indirimi koruması gibi farklılaştırıcı hizmetler de yer alıyor. 0850 724 0850 numaralı Anadolu Sigorta Müşteri İletişim Merkezini arayarak veya Sigortam Cepte uygulaması üzerinden yolda kalan motosikletin tamirciye götürülmesi, ikamet yerine nakli, yolda onarım gibi benzersiz birçok hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

    Satış kanalı olarak ise Türkiye İş Bankası şubeleri ve Anadolu Sigorta acenteleri üzerinden poliçenizi satın alabilirsiniz. 

    Teminat ve hizmetlere ait ek bilgiler için ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    MDK 1 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 2 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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