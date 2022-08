Mount & Blade II: Bannerlord'un tam sürümü için çıkış tarihi geldi: Konsollara da geliyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini TaleWorlds Entertainment'ın yaptığı Mount & Blade II: Bannerlord'un tam sürümü için çıkış tarihi açıklandı. Ayrıca konsol sürümlerinin çıkış tarihi de geldi.

25 Ekim'de Geliyor

TaleWorlds Entertainment bugün Gamescom 2022'de, tüm dünyada takdir toplayan aksiyon RYO'ları Mount & Blade II: Bannerlord'un 25 Ekim'de PlayStation (PS4 ve PS5) ve Xbox konsollarında (Xbox One ve Series S&X) piyasaya sürüleceğini duyurdu. Mount & Blade II: Bannerlord'un konsol versiyonu, PC versiyonu ile aynı oynanış özelliklerine sahip olacak.

Beklenen The Last of Us dizisinden ilk video geldi 18 sa. önce eklendi

TaleWorlds Entertainment’ın CEO'su Armağan Yavuz bugün yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti, "Bu iki yıl uzun ve zorlu bir yol oldu. Bannerlord gibi devasa ve karmaşık bir oyunu pandeminin ortasında ve birden fazla platform için geliştirmek kolay bir iş değil – aralıksız ve özverili çalışmaları için ekibimizle inanılmaz gurur duyuyorum. Zorluklara rağmen, geliştirme süreci aynı zamanda ödüllendirici de bir süreç oldu: Konsollar ve PC arasında başlangıçta beklemediğimiz sinerjiler, Bannerlord’un büyümesini ve diğer koşullarda olabileceğinden daha iyi olmasını sağladı. Oyunu, Warband'den beri konsollarda bizi destekleyen muhteşem topluluğumuzun beğenisine sunmak için sabırsızlanıyoruz."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Mount & Blade II: Bannerlord'un tam sürüm çıkış tarihi açıklandı