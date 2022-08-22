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PlayStation'ın sevilen oyunlarından olan The Last of Us'ın bildiğiniz gibi bir dizisi geliyor. Geçtiğimiz saatlerde de diziden ilk video geldi.

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Videoya baktığımızda Joel ve Ellie'yi görüyoruz. Ayrıca bazı sahneler direkt olarak oyundaki sahnelerin aynısı. Bu da oyunu neredeyse birebir uyarladıkları anlamına geliyor diyebiliriz. Çevre tasarımları da aynı şekilde oyunu bir hayli andırıyor. Tüm bu detaylara bakınca da bizleri güzel bir dizinin beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

The Last of Us Dizisi İlk Video

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak.

Dizinin şu ana kadar belli olan oyuncu kadrosu şöyle: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene),Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Jeffrey Pierce (Perry), Con O'Neill (Bill) ve Murray Bartlett (Frank).

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Beklenen The Last of Us dizisinden ilk video geldi