Dune: Awakening satışa sunuldu; Konsol versiyonu ise gecikmeli gelecek

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Tam Boyutta Gör Film uyarlamaları sayesinde son dönemde çok daha popüler hâle gelen Dune serisi, şimdi de oyun dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Dune oyunu Dune: Awakening, bugün oyunseverlerle buluştu. Steam veri tabanındaki oyuncu rakamları, oyunun daha ilk günden büyük ilgi gösteriyor.

Conan Exiles'ın arkasındaki stüdyo olarak tanıdığımız Funcom'un gelştirdiği Dune: Awakening, ilk aşamada sadece PC'ye yönelik olarak satışa sunuldu. Konsol oyuncularının ise Dune oyunu için bir süre daha beklemesi gerekecek.

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Dune: Awakening'in Konsol Versiyonu 2026'ya Kaldı

Resmi olarak duyurulan konsol sürümünün akıbeti hakkında oyunseverleri bilgilendiren Funcom, oyunun kesinlikle konsollara geleceğini ama bunun 2026'dan önce gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Stüdyo şimdilik daha net bir tarih vermektense kaçındı. Diğer yandan Switch 2'nin bu konsollardan biri olup olmayacağı da açıklanmadı. PlayStation 5 ve Xbox Series S/X ise artık kesinleşmiş durumda.

Dune: Awakening, Dune serisinin merkezinde yer alan çöl gezegeni Arrakis'te geçen bir survival MMO oyunu. Awakening'de oyuncular Arrakis'in zorlu koşullarında hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan gezegenin farklı köşelerini keşfederken, diğer yandan melanj olarak bilinen değerli baharattan arayacak. Maceraya atılmanın yanı sıra üs kurma ve kaynak toplama da Awakening'in önemli bir bölümünü oluşturuyor.

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Merakla beklenen Dune: Awakening oyunseverlerle buluştu

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