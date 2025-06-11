Dune: Awakening satışa sunuldu; Konsol versiyonu ise gecikmeli gelecek

Conan Exiles'ın arkasındaki stüdyo olarak tanıdığımız Funcom'un gelştirdiği Dune: Awakening, ilk aşamada sadece PC'ye yönelik olarak satışa sunuldu. Konsol oyuncularının ise Dune oyunu için bir süre daha beklemesi gerekecek.
Dune: Awakening'in Konsol Versiyonu 2026'ya Kaldı
Resmi olarak duyurulan konsol sürümünün akıbeti hakkında oyunseverleri bilgilendiren Funcom, oyunun kesinlikle konsollara geleceğini ama bunun 2026'dan önce gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Stüdyo şimdilik daha net bir tarih vermektense kaçındı. Diğer yandan Switch 2'nin bu konsollardan biri olup olmayacağı da açıklanmadı. PlayStation 5 ve Xbox Series S/X ise artık kesinleşmiş durumda.
Dune: Awakening, Dune serisinin merkezinde yer alan çöl gezegeni Arrakis'te geçen bir survival MMO oyunu. Awakening'de oyuncular Arrakis'in zorlu koşullarında hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan gezegenin farklı köşelerini keşfederken, diğer yandan melanj olarak bilinen değerli baharattan arayacak. Maceraya atılmanın yanı sıra üs kurma ve kaynak toplama da Awakening'in önemli bir bölümünü oluşturuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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