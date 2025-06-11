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    Anlık Bildirim

    Dune: Awakening satışa sunuldu; Konsol versiyonu ise gecikmeli gelecek

    Heyecanla beklenen Dune oyunu Dune: Awakening bugün oyunseverlerle buluştu. İlk aşamada sadece PC'ye gelen oyunun planlanan konsol versiyonunun ne aşamada olduğu da açıklandı.

    Dune: Awakening Tam Boyutta Gör
    Film uyarlamaları sayesinde son dönemde çok daha popüler hâle gelen Dune serisi, şimdi de oyun dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Dune oyunu Dune: Awakening, bugün oyunseverlerle buluştu. Steam veri tabanındaki oyuncu rakamları, oyunun daha ilk günden büyük ilgi gösteriyor.

    Conan Exiles'ın arkasındaki stüdyo olarak tanıdığımız Funcom'un gelştirdiği Dune: Awakening, ilk aşamada sadece PC'ye yönelik olarak satışa sunuldu. Konsol oyuncularının ise Dune oyunu için bir süre daha beklemesi gerekecek.

    Dune: Awakening'in Konsol Versiyonu 2026'ya Kaldı

    Resmi olarak duyurulan konsol sürümünün akıbeti hakkında oyunseverleri bilgilendiren Funcom, oyunun kesinlikle konsollara geleceğini ama bunun 2026'dan önce gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Stüdyo şimdilik daha net bir tarih vermektense kaçındı. Diğer yandan Switch 2'nin bu konsollardan biri olup olmayacağı da açıklanmadı. PlayStation 5 ve Xbox Series S/X ise artık kesinleşmiş durumda.

    Dune: Awakening, Dune serisinin merkezinde yer alan çöl gezegeni Arrakis'te geçen bir survival MMO oyunu. Awakening'de oyuncular Arrakis'in zorlu koşullarında hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan gezegenin farklı köşelerini keşfederken, diğer yandan melanj olarak bilinen değerli baharattan arayacak. Maceraya atılmanın yanı sıra üs kurma ve kaynak toplama da Awakening'in önemli bir bölümünü oluşturuyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 6 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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