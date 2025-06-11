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    GTA'ya rakip olmayı hedefleyen Mindseye, daha çıkışta duvara tosladı

    Eski GTA yapımcıları tarafından geliştirilen Mindseye, dün oyunseverlerle buluştu. Ancak gelen ilk yorumlar, oyunun son yılların en büyük fiyaskolarından biri olacağına işaret ediyor.

    Mindseye Tam Boyutta Gör
    Uzun süre GTA serinin başında yer alan Leslie Benzies'in geliştirdiği Mindseye, bu yılın en merakla beklenen oyunları arasında yer alıyordu. Neticede işin başında Leslie Benzies vardı ve oyunseverlere GTA'yla yarışacak yeni bir açık dünya oyunu vadediyordu. Bu yüzden bu projeden beklentiler epey yüksekti.

    Ancak oyunun çıkışı yaklaştıkça işlerin pek de planlandığı gibi gitmediği anlaşıldı. Oyunun demo gösterimine katılan oyun yayıncıları, Mindseye'ın neredeyse oynanamaz hâlde olduğunu söylüyordu. Dahası stüdyo içinden gelen duyumlar da aynı şeye işaret ediyordu. Leslie Benzies bu iddiaları yalanlamış olsa da günün sonunda ortaya çıkan sonuç tam da öyle oldu.

    Mindseye Neredeyse Oynanmaz Hâldeyken Satışa Sunuldu

    Dün satışa sunulan Mindseye'ı satın alan oyuncular, hatalarla dolu olduğu için neredeyse oynanamaz hâlde olan, epey kusurlu bir ürünle karşılaştı. Öyle ki Mindseye'ın yanında Cyberpunk 2077'nin ilk hâlinin bile iyi kaldığı söyleniyor. Sosyal medyada dolaşmaya başlayan videolar, oyunun hazır olmaktan ne kadar uzak olduğunu açıkça gösteriyor.

    Mindseye'ın yapım sürecini yakından takip edenler, aslında böyle bir bu fiyaskonun gelmekte olduğunu bir süredir görüyordu. Çünkü Leslie Menzies ve ekibi aslında Everywhere adını verdikleri dev bir oyun dünyası kurma hayaliyle yola çıkmışlardı. Everywhere, farklı farklı oyunların içinde yer alacağı Fortnite benzeri bir oyun evreni olacaktı. Ancak bu projenin bir noktasında stüdyonun elindeki finansal kaynaklar tükendi. Böyle olunca stüdyo (Build a Rocket Boy) da elinde ne varsa derleyip toplayıp bir oyuna dönüştürmeye karar verdi. Böylece ortaya Mindseye çıktı. Stüdyo, buradan elde edeceği gelirle Everywhere projesini sürdürmeyi umuyordu. Ancak şimdi Mindseye bu kadar kötü bir çıkış yapmışken bu pek mümkün olmayabilir. Nitekim stüdyoda şimdiden ayrılıklar başlamış durumda.

    Buradan bir Cyberpunk 2077 hikâyesi daha çıkar mı zaman gösterecek ama bu noktada pek olası görünmüyor. Neticede ne Build a Rocket Boy bir CD Projekt RED, ne de Mindseye bir Cyberpunk 2077.

    Kaynakça https://www.eurogamer.net/mindseye-launches-with-myriad-of-glitches-and-issues-as-developer-promises-performance-update https://www.thegamer.com/mindseye-technical-disaster-debuts-to-mostly-negative-reviews-on-steam/
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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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