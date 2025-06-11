Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 95’e varan indirim

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı
Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 16 Haziran TSİ 21.00'a sürecek indirim döneminde, Forza Horizon 5 - Standard Edition 32.78 dolar yerine 16.39 dolar, Little Nightmares 2 19.79 dolar yerine 6,53 dolar, This War of Mine 10,49 dolar yerine 0,52 dolar, Ride ise 19,99 dolar yerine 1,99 dolar fiyatla satın alınabiliyor.
İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Resident Evil 4, Diablo® IV, Anomaly Agent, Arma 3 ve Borderlands 3 gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Forza Horizon 5 - Standard Edition
|32.78 dolar
|16.39 dolar
|-%50
|This War of Mine
|10,49 dolar
|0,52 dolar
|-%95
|Little Nightmares 2
|19,79 dolar
|6,53 dolar
|-%67
|Lies of P
|35.99 dolar
|17.99 dolar
|-%50
|Ride
|19,99 dolar
|1,99 dolar
|-%90
|Succubus
|12,49 dolar
|2,49 dolar
|-%80
|Resident Evil 4
|24.99 dolar
|12.49 dolar
|-%50
|Stronghold: Definitive Edition
|7,99 dolar
|2,63 dolar
|-%67
|ARK: Survival Evolved
|14.99 dolar
|4.49 dolar
|-%70
|Diablo® IV
|49.99 dolar
|27.49 dolar
|-%45
|Construction Simulator
|17,99 dolar
|8,99 dolar
|-%50
|Anomaly Agent
|4.99 dolar
|1.99 dolar
|-%60
|Devil May Cry 5
|17.99 dolar
|4.49 dolar
|-%75
|Assassin's Creed® Odyssey
|47.99 dolar
|9.59 dolar
|-%80
|Arma 3
|14.99 dolar
|2.39 dolar
|-%84
|Borderlands 3
|59.99 dolar
|2.99 dolar
|-%95
|FOR HONOR™
|23.99 dolar
|3.59 dolar
|-%85
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.