Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" başladı: Yüzde 95’e varan indirim

Tam Boyutta Gör Steam’in her hafta düzenlediği "Hafta Boyu Fırsatları" kampanyasında bu haftanın indirimli oyunları belli oldu. Kampanyada yüzlerce oyunda çeşitli oranlarda indirim yer alıyor. Steam oyun indirimleri 16 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli olacak. İşte Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 16 Haziran TSİ 21.00'a sürecek indirim döneminde, Forza Horizon 5 - Standard Edition 32.78 dolar yerine 16.39 dolar, Little Nightmares 2 19.79 dolar yerine 6,53 dolar, This War of Mine 10,49 dolar yerine 0,52 dolar, Ride ise 19,99 dolar yerine 1,99 dolar fiyatla satın alınabiliyor.

İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Resident Evil 4, Diablo® IV, Anomaly Agent, Arma 3 ve Borderlands 3 gibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam indirimleri Oyun Fiyat İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Forza Horizon 5 - Standard Edition 32.78 dolar 16.39 dolar -%50 This War of Mine 10,49 dolar 0,52 dolar -%95 Little Nightmares 2 19,79 dolar 6,53 dolar -%67 Lies of P 35.99 dolar 17.99 dolar -%50 Ride 19,99 dolar 1,99 dolar -%90 Succubus 12,49 dolar 2,49 dolar -%80 Resident Evil 4 24.99 dolar 12.49 dolar -%50 Stronghold: Definitive Edition 7,99 dolar 2,63 dolar -%67 ARK: Survival Evolved 14.99 dolar 4.49 dolar -%70 Diablo® IV 49.99 dolar 27.49 dolar -%45 Construction Simulator 17,99 dolar 8,99 dolar -%50 Anomaly Agent 4.99 dolar 1.99 dolar -%60 Devil May Cry 5 17.99 dolar 4.49 dolar -%75 Assassin's Creed® Odyssey 47.99 dolar 9.59 dolar -%80 Arma 3 14.99 dolar 2.39 dolar -%84 Borderlands 3 59.99 dolar 2.99 dolar -%95 FOR HONOR™ 23.99 dolar 3.59 dolar -%85

