Bomba iddia: Witcher 3'e yıllar sonra yeni DLC geliyor

Yeni DLC 2026 yılında çıkıyor
Kaçıranlar için geçtiğimiz haftalarda The Witcher 4'e dair teknoloji demosu paylaşan CD Projekt RED, Cyberpunk 2 başta olmak üzere hâlihazırda dokuz farklı proje üzerinde çalışıyor. Ancak bu bekleyiş sürerken, Witcher 3 evrenine yepyeni bir içerik güncellemesi görebiliriz. Keza bunlardan üçü hâlâ duyurulmamış durumda ve bu hikâye DLC’si de büyük olasılıkla bu projelerden biri.
Yeni sızdırılan bilgiler, Polonyalı YouTuber Remigiusz Maciaszek'in son podcast bölümüyle ortaya çıktı. Maciaszek, farklı kaynaklardan aldığı bilgilere göre CD Projekt RED'in, The Witcher 3'e yeni bir hikâye DLC’si hazırladığını ve projenin aktif geliştirme sürecinde olduğunu belirtiyor.
Projeyle ilgili detaylar oldukça sınırlı. Hikâyenin ne anlatacağı, DLC'nin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağı ve çıkış fiyatı hâlâ belirsiz. Ancak yayın sırası, konsol mod desteği güncellemesinden sonra yeni DLC, ardından Witcher 4 ve son olarak Witcher 1 Remake şeklinde olabilir. Ayrıca 2026 yılında çıkabileceği söylenen yeni içerik, Witcher 3 ile Witcher 4 arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor da olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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