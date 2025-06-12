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    Bomba iddia: Witcher 3'e yıllar sonra yeni DLC geliyor

    CD Projekt RED'in, The Witcher 3 için yepyeni bir hikâye DLC'si hazırladığı sızdırıldı. Projenin 2026 gibi erken bir tarihte yayınlanabileceği belirtiliyor. İşte detaylar...

    Bomba iddia: Witcher 3'e yıllar sonra yeni DLC geliyor! Tam Boyutta Gör
    2015 yılında yayınlanmasına rağmen hâlâ geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan The Witcher 3: Wild Hunt, sürpiz bir gelişme ile yeniden gündemde. CD Projekt RED'in, yapım için yeni bir hikâye odaklı DLC üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik bu kez projeyi, Fool's Theory bünyesindeki eski Witcher geliştiricileri yürütüyor.

    Yeni DLC 2026 yılında çıkıyor

    Kaçıranlar için geçtiğimiz haftalarda The Witcher 4'e dair teknoloji demosu paylaşan CD Projekt RED, Cyberpunk 2 başta olmak üzere hâlihazırda dokuz farklı proje üzerinde çalışıyor. Ancak bu bekleyiş sürerken, Witcher 3 evrenine yepyeni bir içerik güncellemesi görebiliriz. Keza bunlardan üçü hâlâ duyurulmamış durumda ve bu hikâye DLC’si de büyük olasılıkla bu projelerden biri.

    Yeni sızdırılan bilgiler, Polonyalı YouTuber Remigiusz Maciaszek'in son podcast bölümüyle ortaya çıktı. Maciaszek, farklı kaynaklardan aldığı bilgilere göre CD Projekt RED'in, The Witcher 3'e yeni bir hikâye DLC’si hazırladığını ve projenin aktif geliştirme sürecinde olduğunu belirtiyor.

    Projeyle ilgili detaylar oldukça sınırlı. Hikâyenin ne anlatacağı, DLC'nin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağı ve çıkış fiyatı hâlâ belirsiz. Ancak yayın sırası, konsol mod desteği güncellemesinden sonra yeni DLC, ardından Witcher 4 ve son olarak Witcher 1 Remake şeklinde olabilir. Ayrıca 2026 yılında çıkabileceği söylenen yeni içerik, Witcher 3 ile Witcher 4 arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor da olabilir. 

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

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    YouRæk 5 dakika önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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    DemirAylak 4 saat önce

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