Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails duyuruldu
17 Haziran'da çıkacak “War Sails” genişleme paketi, Vikinglerden esinlenen bir fraksiyon ve oyuna yeni kıyı bölgeleri ekliyor. Oyuncular filolara komuta edebilecek, deniz savaşlarına katılabilecek, düşman gemilerine binebilecek ve ablukalar uygulayabilecek, kara ve deniz savaşlarını yeniden şekillendirebilecek.
Ayrıca yeni genişleme kapsamında bir kuzey denizi, adalar, nehirler ve açık sularda özgürce gezme fırsatı bulunuyor. Bu macerada ise yeni yoldaşlar, İskandinav bayrakları, saç stilleri, dövmeler, zırhlar, benzersiz silahlar, yeni mızraklar, kılıçlar ve baltalar da olacak. Stüdyonun oyunla ilgili yaptığı açıklama ve genişleme paketi için yayınlanan fragmana aşağıdan göz atabilirsiniz.
Bu arada TaleWorlds, kapanışta Mount & Blade II: Bannerlord'un piyasaya sürülmesinden bu yana tüm platformlarda beş milyondan fazla sattığını duyurdu. Üstelik bu rakama PlayStation Plus Premium ve Game Pass oyuncularının eklenmediğini söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!