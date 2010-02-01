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Mozilla; N900- Maemo 5 için hazırlanan Firefox'u yayınladı

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Mozilla; N900- Maemo 5 için hazırlanan Firefox'u yayınladı
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Dünyanın en popüler ikinci internet tarayıcısının geliştiricisi Mozilla, Nokia'nın mobil internet cihazı N900 diğer bir deyişle Maemo-5 platformu için hazırladıkları Firefox Mobile'ı kullanıcılara sundu.

Yapılan açıklamada Firefox'un mobil ortama taşınmasının Mozilla'nın nereden olursa olsun tek bir internet sunma görevinde yeni bir adım olduğunun altı çizildi. Geliştiriciler, güvenlik, performans ve kişiselleştirebilen Firefox'un şimdiye kadarki en gelişmiş mobil tarayıcı olduğunu ve her yerden en iyi internet deneyimini sunması için özelleştiğini belirtiyorlar. Mozilla'nın Maemo 5 için hazırladığı Firefox, Weave eş zamanlamasıyla bilgisayarınızda kullandığınız Firefox'daki kişisel içeriklere (sık kullanılanlar, şifreler gibi) sahip olabiliyor; AdBlock Plus, URL Fixer, TwitterBar gibi eklentilerle uyumlu çalışıyor. Mozilla'nın mutlaka yükleyin dediği Youtube Enabler eklentisi de internette gezinmenize ara vermeden N900'den Youtube'deki videoları izlemenizi sağlıyor.

N900 kullanıcıları, flash'ı ortadan kaldıracak denilen HTML5'ı da destekleyen Firefox'u 30 dilde firefox.com/mobile sitesini ziyaret ederek yükleyebilirler.


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0SEmih0 9 yıl
telefon elimde ve yaklasık 3 aydır kullanıorum... tek kelime ile mükemmel.. daimi nokia kullanıcısıyım ben o yüzden nokia'dan alıstıgm bazı eksiklikleri var..
bluetooth'la yalnzca resim yollanıyor.. kalem olarak bildiğimiz işaretleme işlemi yok.. 5800'da kullandım onda enazından seceneklerden ''işaretle'' secenegi vardı ama bunda oda yok.. ve kamerasi mükemmel olmasına ragmen video modunda flash yok.. flash olsa gece mükemmel video cekicek.. onun dısında biraz zman gecip işletim sistemine uygun programlar bekliorum..
almayı düşünen arkdslar doğubank'ta kacak olarak gelmiş cihazları pasaport vasıtasıyla herhangi bi operatöre gidip kaydettiriosunz ve sorunsuz kullanıorsunz...
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DH Misafiri 9 yıl
telefonu aldm ve tek kelimeyle muhteşem :D
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.Kara. 9 yıl

DH Misafiri

telefonu aldm ve tek kelimeyle muhteşem :D

nerden ve nasıl aldın:D
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AlkanExclusive 9 yıl
walla şu N97'i aldık, beğenerekte kullanıyoruz ama N900'de insanı heyecanlandırmıyor değil hani..
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tilsimonline 9 yıl

TechZone

walla şu N97'i aldık, beğenerekte kullanıyoruz ama N900'de insanı heyecanlandırmıyor değil hani..


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